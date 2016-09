Tupeul doctoriței Dorobăț! Mai ieri lua mită, acum dă lecţii de profesionalism

După ce în aprilie şi-a reluat în mod controversat atribuţiile de manager al Spitalului de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva“, întorcându-se aici de după gratii, Carmen Dorobăţ şi-a prezentat ieri „realizările“ din ultimele patru luni de mandat. La prima ieşire publică într-o conferinţă de presă după declan­şa­rea scandalului de corupţie în care a fost implicată, Carmen Dorobăţ, medic cer­ce­tat pentru luare de mită, complicitate la luare de mită şi fals intelectual, a refu­zat să ofere o declaraţie despre acuzele care i se aduc.

„Tema conferinţei sunt reali­zările spitalului, nu situaţia mea juridică“, a declarat Dorobăţ.

Mită luată de la 124 de studenţi

Carmen Dorobăţ a fost arestată preventiv pentru 30 de zile pe 31 ianuarie 2015, după ce cu o zi mai devreme procurorii DNA au ridicat din biroul directoarei 20 de carnete studenţeşti printre filele cărora se găseau câte 100 de euro. Potrivit DNA, în schimbul celor 2.000 de euro, medicul îi ajuta pe studenţii de la Universitatea de Medi­cină şi Farmacie „Gr. T. Popa“ să promoveze cu nota nouă examenul la disciplina Anestezie Generală, coordonată de soţul său, profesorul Gheorghe Dorobăţ. În total, DNA arăta că managerul împreună cu soţul său, ambii cadre didactice în acel moment la UMF, au primit bani de la 124 de studenţi pentru promovarea examenelor.

După ce a fost ridicată de anchetatori, Dorobăţ nu şi-a mai putut exercita funcţia de manager, aceasta fiind preluată succesiv de mai mulţi medici din spital. Medicul şi-a reluat atribuţiile în aprilie 2016, după ce judecătorii de la Curtea de Apel Iaşi au decis să-i înlăture definitiv măsura preventivă de control judiciar, implicit interdicţia de a-şi exercita funcţia.

Actualul şef al CJ: „Ar trebui rugată să plece“

Potrivit preşedintelui Consiliului Judeţean, Maricel Popa, în acest mo­ment nu există nicio pârghie legală prin care managerul prins în flagrant luând mită să poată fi înlăturat din funcţie de CJ, principalul ordonator de credite al spitalului.

„Cazul Carmen Dorobăţ a fost unul dintre primele pe care le-am discutat, pentru că este o situaţie sensibilă. Conform legii, nu o poţi da afară, pentru că are contract de management. Nu ai ce să faci. Te dă în judecată şi câş­tigă. La manageri şi funcţionari pu­blici nu ai ce face, din păcate. Nici mie nu mi-a plăcut situaţia, dar ca pre­şe­dinte nu am nicio pârghie. Ar trebui rugată să plece. E practic aceeaşi situaţie cu cea a lui Dănuţ Pilă de la Regionala de Drumuri Naţionale. A fost dat afară, a dat în judecată insti­tuţia, a câştigat, iar acum Regionala are doi directori. O situaţie aberantă, într-adevăr. Când eram secretar de stat, am avut o astfel de situaţie la mi­nister, cu directorul de la Romaero. Până nu mi-a venit o hotărâre a in­stanţei, n-am avut ce face“, a precizat Maricel Popa, preşedintele CJ.

Cu sprijinul Consiliului Judeţean, principalul ordonator de credite al Spitalului de Boli Infecţioase, condu­cerea unităţii medicale a achiziţionat în luna august o ambulanţă nouă. CJ Iaşi a alocat pentru achiziţio­narea autosanitarei 40.000 de lei, în timp ce spitalul a contribuit cu 127.000 lei, fonduri proprii. Unitatea medicală nu a mai avut o autosanitară proprie pentru transportul bolnavilor de la sfârşitul lui 2014. Tot cu sprijinul CJ, Spitalul de Boli Infecţioase a finalizat reabilitarea pavi­lionului III.