TVA-ul intracomunitar: modalităţi de recuperare

În categoria bunurilor/serviciilor pentru care se poate solicita TVA intră: combustibilul, închirierea de mijloace de transport, serviciile de cazare, serviciile de restaurant sau catering, accesul la târguri sau ex­po­ziţii, cheltuielile pentru achizi­ţio­narea de diverse produse, inclusiv produse de lux. Toate statele comunitare au obligaţia de a avea proceduri privind restituirea TVA-ului plătit pe teritoriul lor de către persoanele impozabile rezidente în UE.

Practic, pentru achiziţiile efectuate în oricare dintre statele mem­bre ale UE care au la bază facturi cu TVA, persoanele impozabile înregistrate în România pot solicita rambursarea TVA-ului plătit. În ve­derea recuperării acestuia, per­soa­na impozabilă va întocmi şi va transmite electronic o cerere de rambursare a TVA-ului (Formularul 318), în format electronic, statului mem­bru respectiv, pe care o înaintează organului fiscal competent din ţara noastră, prin intermediul por­talului electronic pus la dispoziţie de acesta. Organul fiscal competent de la noi va transmite electronic autorităţii com­­petente de rambursare din statul membru cererea completată corespunzător.

Cererea de rambursare a TVA va cuprinde următoarele operaţiuni:

- achiziţii de bunuri sau servicii care au fost facturate pe parcursul perioadei de rambursare, cu condiţia ca TVA să fi devenit exigibilă înaintea sau la momentul facturării, sau pentru care TVA a devenit exigibilă pe parcursul perioadei de rambursare, cu condiţia ca achiziţiile să fi fost facturate înainte ca TVA să devină exigibilă;

- importul de bunuri efectuat pe parcursul perioadei de rambursare.

De asemenea, cererea de rambursare poate să se refere la facturi sau documente de import care nu au fost acoperite de cererile de rambursare precedente şi care privesc operaţiuni finalizate pe parcursul anului calendaristic în cauză.

Organul fiscal competent din România nu înaintează cererea statului membru de rambursare în cazul în care, pe parcursul perioadei de rambursare, solicitantul se încadrează în oricare dintre situaţiile următoare:

- nu este persoană impozabilă în sensul TVA;

- efectuează numai livrări de bunuri sau prestări de servicii care sunt scutite de TVA fără drept de deducere;

- beneficiază de scutirea pentru întreprinderi mici.



Statul membru de rambursare transmite solicitantului decizia sa de aprobare sau respingere a cererii de rambursare în termen de patru luni de la data primirii cererii, potrivit ghidului ANAF. Dacă cererea este aprobată, contravaloarea TVA-ului solicitat se va încasa în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data expirării celor patru luni privind comunicarea deciziei.

Perioada de rambursare este de maximum un an calendaristic şi de minimum 3 luni calendaristice. Cererile de rambursare pot însă viza o perioadă mai mică de 3 luni, în cazul în care aceasta reprezintă perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, precizează ANAF.

În cazul în care cererea de ram­bursare vizează o perioadă de rambursare mai mică de un an calendaristic, dar mai mare de 3 luni, cuantumul TVA pentru care se solicită o rambursare nu poate fi mai mic de 400 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională a statului de rambursare. În cazul în care cererea de rambursare se referă la o perioadă de rambursare de un an calendaristic sau la o perioadă rămasă dintr-un an calendaristic, cuantumul TVA nu poate fi mai mic de 50 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională a statului de rambursare.

Se vor ataşa copii de pe facturi/documente de import în cazul în care:

- baza de impozitare de pe o factură/un document de import este de cel puţin 1.000 euro sau echivalentul în moneda naţională;

- baza de impozitare de pe o factură/un document de import este de cel puţin 250 euro sau echivalentul în moneda naţională, dacă factura/documentul de import se referă la combustibil (cod = 1).



Diana Ciobanu, Director al Departamentului de Audit în cadrul AVISSO







Modificări procedurale referitoare la prevenirea incapacităţii de plată





Prin Ordonanţa de Guvern nr. 22/2016 se aduc o serie de modificări OUG nr. 77/1999 pri­vind unele măsuri pentru prevenirea in­ca­pacităţii de plată, act normativ ce obligă persoanele juridice, indiferent de formă de organizare şi de tipul de proprietate, să organizeze evidenţa obligaţiilor de plată şi evi­den­ţa creanţelor, pe termene scadente, că­tre orice creditor şi de la orice debitor.



Astfel, conform art. 2 din OG nr. 22/2016, persoanele juridice au obligaţia de a întocmi situaţia privind sumele restante mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadenţă, dacă scadenţa este clar specificată, către orice creditor, respectiv de la orice debitor, persoană juridică, după caz, cu se­diul în România, care va cuprinde:

- elemente de identificare a calităţii de debitor: denumirea, sediul social şi codul fiscal, denumirea, sediul social şi codul fiscal ale creditorului, numărul, data emiterii, scadenţa, dacă este clar specificată, valoarea şi soldul facturii ce urmează să fie plătită creditorului.

- elemente de identificare a calităţii de creditor: denumirea, sediul social şi codul fiscal, denumirea, sediul social şi codul fiscal ale debitorului, numărul, data emiterii, scadenţa, dacă este clar specificată, valoarea şi soldul facturii ce urmează să fie încasată de la debitor.

De asemenea, ordonanţa actualizează şi valoarea amenzilor pentru neîndeplinirea pre­ve­derilor legale, şi reţinem faptul că re­pre­zintă contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, următoarele fapte:

- neţinerea şi neactualizarea de către persoana juridică, a evidenţei obligaţiilor de plată şi a evidenţei creanţelor, pentru care amenda este de la 500 la 1.000 lei;

- netransmiterea de către persoana juridică, prin internet la adresa dedicată în acest scop a situaţiei, ce se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;

- nerespectarea îndatoririlor referitoare la confidenţialitatea informaţiilor, datelor şi situaţiilor, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.



Ioan Doboş, economist în cadrul AVISSO, cu peste 5 ani experienţă în domeniu