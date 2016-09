Udrea va face mătănii pentru cei aflați în nevoi. Va deveni consilier pastoral

Elena Udrea s-a înscris la un master de un an de zile şi se va pregăti în consiliere pastorală, "pentru a-i ajuta pe cei care se pot trata prin credinţa religioasă".

"Dorinta mea a fost sa ma pregatesc in consiliere pastorala, tocmai pentru a putea sa sprijin pe cei care au probleme emotionale, care au probleme de orice alta natura, care se pot trata prin credinta religioasa. Am ales aceasta formula de master. Puteam sa fac chiar facultatea. Doream ca aceasta pregatire sa se realizeze intr-un termen mai scurt. Este un masterat de un an, pentru a putea fi utila cat mai curand celor care eu consider ca au nevoie de un astfel de sprijin. Voi vedea daca in viitor ma voi inscrie la Facultatea de Teologie", a declarat Elena Udrea.

Aceasta este convinsă că oamenii pot fi ajutaţi prin rugăciune. "Ma uit in biserici si vad ca oamenii vin sa se roage pentru ei. Nu am vazut niciodata o rugaciune colectiva, pentru cineva din comunitate. Poti sa ai toti banii din lume, daca Dumnezeu nu te ajuta, poti sa mori avand toti banii din lume necesari pentru tratament. E foarte important sa ajuti oamenii prin rugaciunea pentru cineva, nu pentru tine. Iti aduce si tie mai mult bine", a mai explicat Udrea.

romaniatv.net