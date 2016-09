Un colonel cu afaceri de succes în fruntea PNL Iaşi! Cine îi ia locul lui Marius Bodea

Biroul Permanent Naţional va lua în discuţie numirea unui preşedinte al fi­lialei, în locul lui Marius Bodea, care a demisionat la începutul lunii august. Surse din interiorul organizaţiei judeţene a PNL au precizat că în locul lui Bodea va fi propus la şedinţa de luni Emil Teofil Bălteanu, acesta urmând să fie şi singurul nume în discuţie.

Unul din argumentele decisive în propunerea lui Bălteanu ca preşedinte al PNL Iaşi ar fi fost faptul că acesta nu se află pe lista viitorilor candidaţi la alegerile din decembrie.

„Nu sunt în temă cu această numire. Sunt anumite condiţii de discutat înainte de a accepta această funcţie. Voi accepta, dacă aceste condiţii sunt îndeplinite. Nu ţin neapărat să fiu preşedinte. Probabil că oricum sunt mai mulţi luaţi în ana­liză“, a spus Bălteanu.

Condiţiile menţio­nate de acesta se referă la autonomia decizională pe care o va avea viitorul lider al PNL Iaşi.

Originar din Leţcani, şi un apropiat al primarului liberal de acolo, Stelică Turcu, Bălteanu a urmat studiile Colegiului Militar Câmpulung Moldo­venesc şi a absolvit Şcoala de Ofiţeri din Sibiu şi Academia Militară, fiind trecut în rezervă în 1996 cu gradul de colonel.

În vârstă de 60 de ani, este cunoscut mai mult ca om de afaceri decât ca om politic, administrând până în 2000 farmaciile Longavit şi deţinând o grădiniţă şi mai multe ferme agricole în judeţ. Totodată, Bălteanu este distribuitorul în România al cristalurilor de Bohemia.

În plan politic, a îndeplinit funcţiile de coordonator al Colegiului 3, secretar general şi prim-vicepreşedinte pe probleme organizatorice al filialei ieşene a PNL. A făcut parte din grupul de 9 membri ai PNL care şi-au anunţat anul trecut înscrierea în cursa pentru desemnarea candidatului liberal la funcţia de primar.

„Politic, am pornit de la «talpă». Funcţii am de vreo patru ani, dar ca membru de partid sunt mai vechi. Am sânge galben-alba­stru, ca să zic aşa“, ne-a spus Bălteanu.