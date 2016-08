Un egal cât o înfrângere

Steaua: Niţă - Aganovic, Tamaş, Mitrea, Momcilovic – Bourceanu, Muniru – Vîlceanu (’46 – Enceanu), Boldrin, William (’89 - M. Mihai) – Botă (’46 – Onţel). Antrenor: Laurenţiu Reghecampf.

CSM: Grahovac – Voicu, Mihalache, Frăsinescu, Ciucă, Ţigănaşu – Böle, Mitic, Târşa (’89 Chelaru), V. Gheorghe (’55 – Piccioni) – Cristea (’73 – Ciucur). Antrenor: Nicolo Napoli.

Cartonaşe galbene: Vîlceanu (’39) – Böle (’81), Mihalache (’82), Ţigănaşu (’86), Piccioni (‘90^2).

Cartonaş roşu: Onţel (’57).

Arbitri: Horaţiu Feşnic; Mircea Orbuleţ, Marius Marchidanu.

1-0, min. 20: Vîlceanu l-a depăşit uşor pe Ţigănaşu şi a şutat din apropierea colţului careului mic, lateral dreapta, după o centrare de pe stânga;

1-1, min. 42: Böle, cu un şut parabil, de la circa 18 metri, uşor lateral dreapta, Niţă greşind flagrant.

Fără Adi Popa, Enache şi Achim, convocaţi la naţionala mare, fără Florin Tănase, Tudorie, Ovidiu Popescu şi Cojocaru, chemaţi la selecţionata de tineret, ultimul fiind cedat la Crotone, fără Golubovic, Pintilii, Toşca şi L. Filip, accidentaţi, fără Hamroun, vândut în ziua meciului, FC Steaua a avut doar nouă jucători importanţi în lotul de 18 cu care a abordat restanţa de aseară. Deşi, probabil, poţi întâlni o dată în viaţă să ai în faţă o echipă cu atâtea probleme, Iaşul, care remizase în sezonul trecut în partida din deplasare cu o Stea garnisită cu toate vedetele, a intrat fricoasă în disputa de pe Arena Naţională. Cu trei stoperi în coasta unicului vârf al gazdelor, crudul Botă, aflat la debutul în Liga I, stând aproape în permanenţă în propria jumătate, fără inspiraţia de a forţa pe inedita bandă dreaptă a gazdelor, CSM nu a contat deloc în startul partidei.

Simţind că moldovenii sunt neaşteptat de timizi, bucureştenii au apăsat pe accelerator după un sfert de oră în care fotbalul a lipsit. Grahovac a respins şutul bun al lui Boldrin, din lateral stânga (’16) şi a parat încercarea lui Tamaş din lovitură liberă de la 25 metri (’19), însă nu a mai putut face nimic la sclipirea lui Vîlceanu din minutul 20. Nici la 1-0, moldovenii nu au arătat nimic, deşi Napoli l-a urcat pe Ţigănaşu la mijloc, pe postul lui Gheorghe, care a alunecat mai în centru şi l-a trimis pe Ciucă fundaş stânga, apărând un modul “4-4-1-1” mult mai logic faţă de condiţiile de joc. Drept urmare, tot portarul Iaşului a avut de lucru, la şutul lui Boldrin (’37).

Oapseţii au intrat însă la pauză pe picior de egalitate cu vicecampioana, pentru că la primul şut trimis spre poartă, apărut abia în minutul 42, Niţă i-a făcut un cadou neaşteptat lui Böle, scăpând mingea în poartă la un şut parabil al maghiarului. Egalarea a dat curaj CSM: Ţigănaşu (’45) a trimis pe lângă poartă dintr-o lovitură liberă de la 29 de metri, iar V. Gheorghe a ratat o ocazie uriaşă în minutul 52, când a trimis pe lângă poartă din poziţie “unu la unu” cu portarul. Trupa lui Napoli a primit şi mai mult vânt pentru a-şi umfla pânzele şi a repeta performanţa reuşită de Politehnica în urmă cu 12 ani, victorie pe terenul “roş-albaştrilor”, Onţel văzând “roşu” direct după o intrare dură asupra lui Voicu în minutul 57. Italianul a continuat să fie prudent însă, a mai făcut o altă schimbare ciudată, scoţându-l pe Cristea, astfel că în mai bine de jumătate de oră de joc cu om în plus CSM a avut o jumătate de ocazie, prin Böle (’63) şi un singur şut pe poartă, şi acela moale, semnat de Ciucur (’86), surclasându-şi adversarul doar la capitolul “galbene”, cu patru avertismente în ultimele zece minute.

S-a consemnat astfel un rezultat care, în condiţiile în care a jucat FC Steaua, ar trebui să nemulţumească o grupare care are ca obiectiv play-off-ul.

Cristea: “Îmi doresc să atacăm!”

^ Cu excepţia lui D. Popescu, pe banca gazdelor au stat doar jucători tineri: Poiană, Simion, Mihalcea, Mihai, Enceanu, Onţel. ^ Rezerve neutilizate la ieşeni au fost Caparco, Bădic, Saric şi Martin. ^ Înaintea golului oaspeţilor, William a căzut după un duel cu Voicu, faza a continuat, iar Böle a înscris. Gazdele au spus că se putea da fault sau că ieşenii puteau da mingea în afara terenului. ^ Andrei Cristea, care a fost nemulţumit la schimbare, a punctat perfect la Digi Sport după joc: ‘Steaua a avut foarte mulţi absenţi. Ar fi trebuit să profităm mai mult de această conjunctură. Rezultatul este echitabil, însă dacă am fi insistat de la început mai mult, dacă am fi încercat să jucăm mai mult, am fi obţinut mai mult. Tactica noastră este de a ne apăra, însă pentru a ajunge în play-off trebuie să şi atacăm”. Şi Ionuţ Voicu a recunoscut că “puteam mai mult, mai ales că am avut om în plus în repriza a doua”. ^ CSM a rămas şi ieri noapte la Snagov, revenirea spre casă urmând a se face astăzi, cu avionul.^^ Florin Prunea (preşedinte CSM Politehnica): “A fost un joc de slabă factură şi un rezultat echitabil. Trebuia să câştigăm azi. Trebuie să mai aducem un atacant, vedem ce vom face”.

Declaraţiile tehnicienilor

Laurenţiu Reghecampf: “A fost un joc greu, mă aşteptam la aşa ceva. Am improvizat mult, însă, când am cerut amânarea, ne-am asumat riscul de a juca în actuala conjunctură. De aceea, nu vreau să mă refer la absenţe. Ştiam cum juca Iaşul, chiar dacă, după “roşu” mă aşteptam să iasă mai mult la joc. Am condus meciul de la început la sfârşit. Am marcat primii, însă am primit un gol după o greşeală a lui Niţă. E bine că s-a întâmplat azi, nu la un meci important. Până la urmă, sunt mulţumit cu un punct”.

Nicolo Napoli: “Nu-s mulţumit cu un punct. A fost un meci echilibrat. Am greşit pe fază defensivă şi am luat gol după ce patru fundaşi centrali nu au reuşit să evite un şut. În repriza a doua am jucat mai bine, am încercat să câştigăm meciul, am avut o ocazie mare prin Gheorghe, la o fază care se poate întâmpla oricui. Până la urmă, un punct e bun, a fost un rezultat echitabil. Cristea a spus că mai vrea un atacant? El să-şi vadă de meseria lui! Eu am vorbit cu Prunea, probabil va mai veni un vârf”.

Situaţia lui Creţu, în coadă de peşte

În numărul de marţi al “Ziarului de Iaşi”, am prezentat concluziile şedinţei Comitetului Director al CSM Politehnica Iaşi, care a analizat cererea preşedintelui executiv Florin Prunea de a-l pune pe jucătorul Alexandru Creţu pe lista de transferări. Punctul de vedere al forului care, teoretic, conduce clubul, a fost sintetizat de preşedintele CD, Leonida Antohi: “Am primit o adresă scrisă din partea preşedintelui executiv, care a propus trecerea jucătorului Creţu pe lista de transferări. Ne-a surprins plăcut faptul că ni se cere şi nouă punctul de vedere pe un subiect important. Până acum, nu am fost consultaţi absolut deloc în ceea ce priveşte politica de lot. Nici când clubul a primit pentru Creţu oferta de la Steaua de 270 000 de euro şi 25% dintr-un eventual transfer ulterior, nici când au fost făcute ofertele mai vechi pentru Avrămia şi Herghelegiu, nici când s-au făcut achiziţiile, inclusiv cele ale verii. Nici în ceea ce priveşte contractele şi primele de instalare nu am fost consultaţi. În cazul lui Creţu, opinia noastră a fost că trebuie făcute toate eforturile pentru ca jucătorul să rămână la Iaşi, mai ales că avem foarte puţini jucători din propria pepinieră. Iar dacă va fi vândut, să fie vândut în viitor, măcar la valoarea refuzată cu puţin timp în urmă. Este o simplă opinie, de care domnul preşedinte poate sau nu să ţină seamă. Aşa cum a dorit, domnul Prunea, împreună cu vicepreşedinţii şi echipa pe care şi-a alcătuit-o, are mână liberă în a conduce clubul”.

Florin Prunea a recţionat: “Eu am cerut Comitetului Director, atât în scris cât şi într-o convorbire telefonică pe care am avut-o cu domnul Antohi, să avem un dialog faţă în faţă, pentru a prezenta situaţia reală a lui Creţu. Mă mir că nu am fost invitat s-o expun. Faţă de cele afirmate de domnul Antohi vreau să precizez că decizia de a nu-l vinde pe Creţu nu a luat-o Florin Prunea, ci factorii de decizie ai clubului. Nu am făcut nimic de capul meu, deciziile majore nu le iau singur, mai ales pe cele financiare, pentru că ştiu cu cine am de-a face. În ceea ce-i priveşte pe Avrămia şi Herghelegiu am fost furaţi atunci. Am câştigat în primă instanţă la comisiile federale, după care am pierdut fără să apucăm să le facem jucătorilor oferte” a spus preşedintele clubului, care a adăugat: “Creţu are în continuare oferta pe masă. Mingea e în terenul lui. Eu nu cedez la şantajuri şi presiuni, chiar dacă ele vin din interior sau exterior, ultimul care m-a ameninţat fiind Bogdan Mara, cel care-l influenţează pe Creţu”.