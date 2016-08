Un inventar la Operă îl scoate din joc pe administratorul de patrimoniu

După ce o operaţiune de inventar a arătat o gaură în patrimoniul Operei Naţionale Române din Iaşi de aproximativ 310.000 de lei, instituţia îl acuză pe fostul administrator, a cărui contract nu a mai fost reînnoit din luna iunie, că ar fi înstrăinat patrimoniul respectiv. Acesta însă susţine la rândul său că operaţiunea de inventar nu a fost întocmită „cu bună credinţă“, că patrimoniul invocat ca fiind lipsă există în proprietatea Operei şi că acuzele ar fi „o enormitate“.

Angajaţii nu au găsit pagina web!

Din informaţiile furnizate de către ONRI, lui Gheorghe Derlă i s-a terminat contractul la data de 30 iunie, fiind angajat pe perioadă determinată, şi nu i s-a mai prelungit înţelegerea. „L-am chemat a doua zi, i-am comunicat lucrul aceste, i-am dat câteva zile să se adune fiindcă trebuia să face inventarul pentru predarea gestiunii. Decizia de inventariere am dat-o pe 5 iulie, iar intervalul trebuia să fie între 11 şi 15. Însă datorită lipsurilor care s-au văzut am zis să mai prelungim puţin durata, poate omul nu le găseşte, să îi mai dăm un răgaz să le caute. Pe 10 august abia s-a finalizat şi atunci am constatat lipsurile. Practic, a durat o lună cap-coadă ca să facem verificările la sânge“, a declarat Cosmin Marcovici, managerul interimar al operei.

În paginile cu lipsuri ale inventarului sunt prezentate mai multe bunuri, de toate felurile, cele mai scumpe fiind însă cele electronice. Majoritatea bunurilor apar însă în lista de inventariere cu un preţ mai mare decât ar avea acum pe piaţă. Spre exemplu, apar cinci calculatore lipsă, cu valoarea calculată la 22.400 de lei, peste 4.000 de lei un calculator. Windows Pro 7, 13 bucăţi, calculat la 11.495 de lei, Office 2010, opt bucăţi lipsă, valoarea totală de 16.408 lei, deci cel puţin 2.000 de lei bucata. Mai mult, într-o altă foaie din procesul de inventariere care i s-a înaintat lui Gheorghe Derlă când a fost prezent pentru predarea gestiunii, operaţiune pe care el susţine că nu a făcut-o, figurează o serie de sume la fel de ridicate. În procesul verbal invocat arată că o instalaţie de aer condiţionat ce lipseşte ar avea valoarea de 11.000 şi că un calculator Pentium IV ar costa 8.970 de lei, iar dispariţia altor două ar cauza Operei un prejudiciu de 9.396 de lei.

Mai mult, pe aceeaşi pagină figurează şi faptul că, la inventar reprezentanţii Operei nu au găsit nici pagina web, care apare evaluată la aproape 11.000 de lei. „Am mai avut un caz cu cineva care fura costume de la garderobă şi o să facem şi acum acelaşi pas ca şi atunci - va fi o decizie de impunere, mai ales că era de datoria lui să predea gestiunea imediat ce i s-a comunicat că nu i se prelungeşte contractul care atunci era pe perioadă determinată. Trebuie să ne recuperăm prejudiciul“, a spus managerul.

„Este o enormitate“

Derlă susţine însă că inventarul nu a fost făcut cum trebuie, argumentând în primul rând că el nu mai era angajat la momentul la care a fost făcut. Contractul său pe perioadă determinată fusese semnat în luna iulie a anului trecut şi a expirat pe 30 iunie. Opera a demarat operaţiunea de inventariere pe 5 iulie şi s-a terminat pe 10 august. „Eu nu am fost angajat în perioada în care a fost făcut inventarul. El a fost făcut în lunile iulie şi august, ori eu nu mai eram angajat al Operei din iunie. Toată aparatura şi tot ce susţin ei acolo există şi acum în operă, să le caute mai bine. Eu nu am predat gestiunea şi am aflat că nu mai sunt angajat pe 5 iulie, când m-am întors din concediu, că fusesem plecat“, a declarat Gheorghe Derlă.

Acesta a explicat că a aflat întâmplător că nu mai este angajat al Operei şi susţine că toate elementele care au fost raportate ca fiind lipsă de către reprezentanţii instituţiei de cultură figurau la data de 30 iunie în patrimoniu, ultima zi în care el a fost angajat. „Pe 30 iunie toate lucrurile erau, se găsesc şi acum în Operă să le caute mai bine. Este efectiv o enormitate, o prostie totală. Comisia nu a vrut să ia în considerare lucrurile respective. Poate sunt vreo trei-patru lipsă, dar în nici un caz enormităţile acelea. Sunt preţuri care nu sunt aduse la zi, de acum cinci sau zece ani. A fost făcută cu rea-voinţă“, a adăugat Derlă.

Mai mult, acesta a prezentat „Ziarului de Iaşi“ un raport de inventariere de pe data de 28 decembrie 2015, semnat de trei alţi angajaţi ai Operei, în care toate bunurile descoperite lipsă pe 10 august figurează ca fiind în patrimoniu. Derlă a adăugat că şi el a dat deja în judecată Operă şi că aşteaptă acţiunea instituţiei de cultură pentru a-şi prezenta punctul de vedere.