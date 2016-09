Un japonez afirma ca a scapat de atacul unui urs negru gratie karatelor

Barbatul spune ca s-a dus joi sa pescuiasca intr-un parau de munte si a fost atacat brusc si fara motiv de un urs cu o inaltime de 1,90 metri.

"Ursul era atat de puternic incat m-a trantit", a declarat vineri Atsushi Aoki, la televiziunea Tokyo Broadcasting System. "M-a muscat de aici", a continuat el, prezentandu-si gamba, potrivit hotnews.ro

Dar, in loc sa isi ia picioarele la spinare, pescarul s-a asezat in pozitie de atac, cu pumnul drept in fata, si a inceput sa loveasca ursul in ochi. Animalul s-a speriat si a fugit in padure.

"Mi-am spus 'fie il omor eu, fie ma omoara el'", a spus Aoki la televiziunea NHK.

Pescarul a reusit dupa aceea sa ajunga la masina si se duca la un spital din Gunma, la nord-vest de Tokyo, in ciuda mai multor rani la cap si la brate. "A venit pe propriile picioare la spital fara a uita sa recupereze pestele pe care l-a prins", a povestit un politist.

Presa japoneza a exploatat pe larg subiectul: "Un barbat a reusit sa invinga un urs cu mainile goale!", scria tabloidul Nikkan Sports.

Dar autoritatile japoneze nu recomanda acest gen de metode in cazul unei intalniri cu numerosii ursi salbatici din arhipelag. Afise avertizeaza calatorii pe drumurile de munte despre prezenta ursilor si recomanda purtarea unui clopotel pe rucsac si evitarea oricarui contact vizual in cazul in care se intalnesc cu vreun urs.

In acest an, patru oameni au fost ucisi de ursi in Japonia.