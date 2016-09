Un liceean și-a deschis propria afacere și a ajuns să facă angajări

La vârsta la care majoritatea liceenilor caută job-uri de o vară şi se gândesc la petreceri şi distracţie, un tânăr de doar 18 ani din Bistriţa a pus pe picioare propria afacere. Alex Echert are 18 ani, trece anul acesta în clasa a XII-a, şi deja se poate numi „om de afaceri”. Totul a început un luna martie a acestui an, când o pagină de Facebook cu mojito i-a făcut cu ochiul. Şi-a adus aminte atunci că în urmă cu ani buni, într-un excursie petrecută cu părinţii în Ungaria a gustat răcoritoarele băuturi şi i-au plăcut atât de mult, încât nu s-a mişcat de lângă stand până nu a dat gata 5-6 pahare. Atunci s-a aprins beculeţul: cum ar fi ca el să aducă acest concept în Bistriţa? „Am vorbit cu ai mei, (n.r. părinţii) ne-am făcut toţi un calcul, iar după ce am ajuns la concluzia că ar putea fi profitabil, i-am contactat pe cei care au franciza”, îşi aminteşte Alex. Deşi încă nu împlinise 18 ani, acesta s-a bătut încă de la început de birocraţia românească. Dacă să pună ideea pe hârtie şi să achiziţioneze cele necesare a durat doar două săptămâni, obţinerea autorizaţiilor necesare s-a întins din martie şi până la începutul lunii iunie.

2000 de euro, investiţia iniţială

Investiţia iniţială a fost de puţin peste 2000 de euro, banii provenind de la părinţii săi. De această sumă au fost achiziţionate trei standuri dotate cu tancuri pentru apă, scurgere proprie, precum şi un loc special pentru gheaţă şi chiar spaţiu de depozitare. În cele trei luni de funcţionare, din iunie până la începutul lui septembrie, Alex nu doar că a reuşit să amortizeze investiţia, ci a reuşit şi să facă profit, pe care vrea să îl folosească pentru o nouă afacere. „Investiţia s-a amortizat. Sunt foarte mulţumit. Nu vă imaginaţi că avem un profit imens şi că îmi iau o maşină după un sezon”, explică Alex.