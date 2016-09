Un medic are 50 de copii biologici. Păcălea femeile care veneau la el pentru insemninare artificială

Barbatul, in varsta de 77 de ani, a pacalit zeci de femei in ultimele patru decenii, sustin anchetatorii. Cu ajutorul unei companii care este specializata in teste genetice, mai multi tineri conceputi prin intermediul unor donatori de sperma au aflat ca tatal lor biologic este medicul care s-a ocupat de inseminare. Doua fete, care au descoperit adevarul, l-au si dat in judecata pe doctorul Donald Cline, scrie stirilerotv.ro.

Pacienta: "Nu este corect ce a facut. Le spunea pacientelor lui ceva si facea altceva."

Cline a negat initial acuzatiile, apoi, confruntat cu dovezi ADN, a recunoscut ca a folosit in unele cazuri propriul material seminal in timpul procedurilor. Motivul? Nu reusea sa gaseasca un donator, iar femeile respective isi doreau cu ardoare sa ramana insarcinate. Pacientele stiau insa ca vor aduce pe lume copilul unui tanar student la medicina.

Pacienta: "Mi se face rau sa ma gandesc ca el si-a practicat meseria pana la varsta de aproape 70 de ani."

Pentru cei care au aflat povestea, a aparut insa o alta problema. Le va fi greu sa accepte faptul ca nu vor sti niciodata cu exactitate cati frati biologici au. Estimarile anchetatorilor indica cel putin 50 de cazuri.

Tanara: "As vrea sa imi cunosc fiecare frate, insa nu cred ca vor reusi vreodata sa fac asta."

Tanara: "Vreau sa aflu cat mai multe despre aceasta poveste, insa in sinea mea stiu ca nu voi descoperi niciodata intregul adevar."

Medicul a fost pus deoacamdata sub acuzare pentru declaratie mincinoasa. Procesul incepe in octombrie.