Un nou atac rasist in ​Marea Britanie: Un polonez, batut de 20 de adolescenti in Leeds

Polonezul in varsta de 28 ani a fost lovit in mod repetat de un grup de adolescenti in orasul Leeds din nordul Angliei, a aratat politia intr-o declaratie de presa. In urma atacului produs vineri noaptea, victima a necesitat tratament medical pentru rani la cap.

Politia a precizat ca se crede ca incidentul a fost unul rasist, in baza unor comentarii facute de atacatorii, cu varste intre 16 si 18 ani, catre vicitima si prietenul sau.

"Vrem sa le dam asigurari oamenilor, in special comunitatii poloneze locale, ca nu vom tolera incidente de aceasta natura, motivate de ura, si vom face tot ce putem pentru a ne asigura ca persoanele responsabile sunt aduse in fata justitiei", a declarat seful politiei din West Yorkshire, Paul Money.

In urma referendului din iunie, in care imigratia a reprezentat o tema cheie, a crescut numarul incidentelor rasiste.

In perioada de varf, s-a inregistrat o crestere de 58%, iar politia a inregistrat peste 14.000 astfel de incidente in intervalul cuprins intre saptamana anterioara votului si mijlocul lui august.

In timp ce numarul infractiunilor s-a diminuat catre finalul lui august, datele indica totusi o crestere de 14% comparat cu aceeasi perioada din 2015.

In august, 6 adolescenti au fost arestati sub suspiciunea ca au omorat un polonez, un alt atac calificat drept rasist.