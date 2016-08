Un proiect de elită iniţiat la Iaşi se adresează în 2016 tuturor comunităţilor în care trăiesc români

În acest an, acţiunea iniţiată de Asociaţia Revistei „Timpul“ beneficiază de o recunoaştere extraordinară din partea unora dintre instituţiile-emblemă ale României. ASR Principesa Moştenitoare Margareta, Custodele Coroanei României, a acordat Înaltul Patronaj Galei „Oamenii Timpului”. De asemenea, Campania „Oamenii Timpului” RO+ beneficiază de patronajul Ministerului Culturii.

„Trebuie să mărturisesc că ideea i-a aparţinut colegei mele Adriana Nazarciuc, care este preşedintele Asociaţiei Revistei «Timpul» (organizatorul Campaniei - n.r.), imediat ce am preluat coordonarea acestei prestigioase publicaţii (care în 2016 împlineşte 140 de ani de la lansare - n.a), în ianuarie 2014. Ideea a apărut după câteva numere ale publicaţiei pe care le-am realizat împreună şi pe care le-am coordonat. Venise momentul ca «Timpul» să poată fi cunoscută mai mult decât ceea ce înseamnă publicistică în zona culturală contemporană, o impunea şi tradiţia istorică. Doamna Adriana Nazarciuc a găsit de cuviinţă că ar trebui să organizăm un eveniment mai mare“, descrie geneza campaniei Daniel Şandru, Preşedinte al Juriului Naţional şi director al revistei „Timpul“.

Cu toate că punctul culminant al Campaniei rămâne Gala anuală de premiere din luna decembrie, în fapt derularea acesteia are loc a­proape pe parcursul întregului an. Începând cu a III-a ediţie au fost cooptaţi în echipă mai mulţi manageri zonali (Bucureşti, Craiova, Timişoara, Sibiu, Constanţa, Piatra Neamţ, Suceava, Cluj-Napoca) care să asigure o legătură puternică între comunităţile locale şi organizatori. Pe parcursul verii au fost organizate întâlniri cu presa, mediul academic sau societatea civilă din centrele de monitorizare, iar toamna va debuta cu o serie de dezbateri (inclusiv la Iaşi) dedicate unor teme de interes din sfera socială şi culturală în oraşele amintite (Colocviile „Oamenii Timpului“), însoţite de concerte caritabile extraordinare susţinute în cadrul unui turneu naţional sub egida „Oamenii Timpului“ al prestigioasei pianiste Raluca Ştirbăţ.

Daniel Şandru consideră că a venit momentul să ne reconsiderăm valorile în toate domeniile de excelenţă în condiţiile în care întreg spaţiul valoric a fost foarte bulversat, „a fost cumva cu susul în jos“. „Am crezut şi credem că este momentul, mai cu seamă pentru că ne aflăm în preajma împlinirii a 100 de ani de la formarea statului român modern, apariţiei unui demers care să implice, pe de o parte, aşa cum spune şi sloganul campaniei, preluarea trecutului, premierea prezentului şi pregătirea viitorului”. Domnia sa adaugă că filosofia proiectului „Oamenii Timpului” nu este aceea de a scinda, ci de a uni.

Până pe data de 1 octombrie, utilizatorii platformei „oamenii timpului.ro“ pot face propuneri de personalităţi şi proiecte ale comunităţii în care trăiesc pentru 10 categorii: Literatură, Arte, Educaţie şi cercetare, Societate civilă, Diplo­ma­ţie publică, Memorie şi istorie, Jurnalism, Tinere valori, Sănătate şi Antreprenoriat.

Ulterior, în urma documentării suplimentare a a­cestor propuneri în cadrul redacţiei revistei, vor fi afişate nominalizări pentru fiecare categorie, iar după 1 noiembrie va începe votul online, cu o pondere importantă în decizia Juriului Naţional.

Cu o zi înainte de Gala „Oamenii Timpului“, juriul se va întruni în şedinţă la Iaşi şi va delibera pe baza dosarelor de nominalizare şi a rezultatelor votului online. Pentru fiecare dintre cele 10 categorii va exista un singur premiant care va primi Trofeul „Oamenii Timpului“. De asemenea, vor fi acordate şi o serie de premii speciale pentru fiecare dintre centrele de monitorizare ale Campaniei.