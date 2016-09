Un salvamontist a murit într-un mod stupid, pe un amărât de deal

Sfarsit tragic pentru un consilier local din localitatea Baisoara, judetul Cluj. Acesta si-a pierdut viata in urma unui accident stupid, dupa ce a cazut in timp ce cobora un deal si s-a lovit la cap.

Afara ploua, iar Marian Zai in varsta de 37 de ani a alunecat, a cazut, iar mai apoi s-a lovit cu capul de o piatra. In acel moment si-a pierdut cunostinta si s-a inecat in apa care se scurgea de pe versant.

O intreaga comunitate il plange acum pe barbat, mai ales ca se pregatea sa isi intemeieze o familie, iar anul viitor trebuia sa aiba nunta. Barbatul se afla la primul mandat de consilier local, iar oamenii care l-au cunoscut spun ca Marian Zai era un om nemaipomenit, mereu dispus sa dea o mana de ajutor, scrie stirileprotv.ro.

In timpul sau liber, acesta era salvamontist voluntar in statiunea montana din zona si ii indruma pe turistii care ajungeau acolo.