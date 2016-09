Un tanar fara permis a lovit mortal doi copii, apoi a fugit. Pe Facebook se lauda ca "traieste pe banii lui tata"

Potrivit politistilor, suspectul a intrat cu masina in mai multi copii aflati la marginea drumului, i-a omorat pe doi dintre ei si a fugit. Martorii sustin ca barbatul se intrecea cu alta masina si de aceea avea viteza foarte mare.

Florin, de opt ani, si Marian, de 9 ani, se jucau marti seara alaturi de alti doi copii, pe marginea soselei, in centrul comunei Foltesti. Nu au avut timp sa inteleaga ce se intampla. Intr-o fractiune de secunda, au fost spulberati de masina care gonea cu viteza foarte mare, sustin martorii.

Soferul a pierdut controlul masinii in curba, dupa care i-a lovit in plin pe copiii care se jucau in afara drumului. Nu a putut sa controleze bolidul si s-a oprit la treizeci, patruzeci de metri mai incolo, intr-un stalp pe care l-a daramat. Cei doi copii ar fi trebuit sa mearga de luni la scoala, in clasa a doua si a treia. Echipajele de pe ambulantele care au fost chemate la locul accidentului nu au reusit sa-i mai salveze.

Cel care a provocat toata nenorocirea se numeste Ivanciu Corcioveiu si are 23 de ani. Pe contul sau de Facebook spune ca traieste "pe banii lu' tata", in Roma, Italia.