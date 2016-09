Un țigan din Iași i-a venit de hac, „legal“, unui polițist care i-a bătut la ușă

Speţă juridică inedită în justiţia ieşeană: un poliţist este cercetat penal după ce a intrat în curtea unor persoane de etnie romă pentru a înmâna o citaţie. Ofiţerul Petru Nechita, de la Secţia IV Tătăraşi, a fost reclamat la Parchet de doi membri ai familiei interlopului Vandam Constantin după ce ar fi intrat pe proprietăţile lor fără accept. Parchetul a închis ambele dosare, însă s-a lovit de refuzul judecătorilor într-una dintre cauze. Procurorii sunt obligaţi astfel să îl cerceteze penal pe ofiţerul Nechita, un poliţist ce lucrează în multe cauze sub coordonarea magistraţilor. „Nu am ce să comentez, vă rog să nu mă mai sunaţi“, ne-a spus ieri poliţistul. „E o cutumă, mai ales când mergi la o casă, să intri în curte pentru a înmâna citaţia. Într-adevăr, fără acceptul proprietarului nu ai voie să intri, dar nu am auzit niciodată ca vreun poliţist să fie tras la răspundere“, ne-a spus un poliţist. Indirect, Parchetul admite posibila neregulă, însă ridică din umeri: „Fapta nu e prevăzută de legea penală“.