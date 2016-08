Una din cele mai cunoscute firme de pază a intrat direct în faliment

Firma de pază înfiinţată de fostul deputat social democrat Constantin Adăscăliţei (FOTO), Independent Guard Security Company (IGS), a intrat direct în faliment, după doi ani de conflicte între asociaţi. Cererea a fost depusă în urmă cu două săptămâni de administratorul cunoscutei firme de pază şi protecţie, Constantin Isloi, iar Adăscăliţei spune că nu a fost consultat. De asemenea, fostul deputat l-a acuzat pe administrator că încearcă să se îmbogăţească de pe urma lichidării companiei şi că o sprijină pe Ioana Nadolu, celălalt acţionar din firmă. Nadolu a ajuns în firmă fiind apropiată lui Elan Schwartzenberg, om de afaceri care s-a asociat cu Adăscăliţei şi care, la un moment dat, a controlat singur compania. În afară de firma de pază, fostul deputat deţine alături de Nadolu o altă societate comercială, cu activitate în sectorul imobiliar, din acest parteneriat izbucnind între cei doi un adevărat scandal, presărat cu nenumărate procese civile şi plângeri penale.

Cum a motivat instanţa sentinţa

Potrivit motivării sentinţei prin care s-a dispus falimentul şi dizolvarea firmei IGS, cererea adminsitratorului Constantin Isloi este întemeiată deoarece nu există fonduri în patrimoniu pentru plata datoriilor, motiv pentru care se impunea intrarea în procedura generală a insolvenţă. Însă, la cererea administratorului, s-a ajuns la pronunţarea directă a falimentului şi dizolvarea societăţii. Lichidator judiciar provizoriu al firmei a fost numită societatea de insolvenţă Eurobusiness LRJ, deţinută de practicianul în insolvenţă Eduard Pascal, iar următorul termen în dosar este stabilit pentru data de 18 noiembrie. Până la această dată, va trebui stabilită masa credală şi realizat raportul cauzelor ajungerii firmei în faliment, precum şi stabilirea unei persoane vinovate de această stare, dacă este cazul. Contactat telefonic la momentul depunerii cererii, Constantin Adăscăliţei a spus că el nu deţine informaţii despre acest demers şi şi-a acuzat co-acţionara că doreşte lichidarea firmei prin intermediul administratorului. „Este paradoxal ce se întâmplă, administratorul firmei, Constantin Isloi, vrea să se îmbogăţească din lichidarea firmei. Vrea să falimenteze firma, când asociaţii nu vor asta. Eu sunt legat de mâini şi de picioare, statutul spune că administratorul poate fi schimbat doar în unanimitate, iar el e mână în mână cu Nadolu, omul lui Schartzenberg. Firma nu mai are activitate, dar el îşi dă salariu de bancher, cred că are 100 de milioane lei vechi (n.r. – 10.000 lei). În patrimoniu este sediul care valorează circa 150.000 euro şi speră că din vânzarea îşi va lua banii, fiind vorba despre creanţe salariale. Trăim şi momente de astea”, a spus Constantin Adăscăliţei.

Luptă pe toate fronturile

În urmă cu doi ani, Nadolu a solicitat dizolvarea firmei RLC Trident, unde este acţionară cu fostul deputat ieşean şi excluderea lui Adăscăliţei din firmă, pe motiv că acesta ar fi luat bani din casierie, punând în pericol plata salariilor. Deşi deschis în 2014, procesul privind dizolvarea RLC Trident încă se judecă, pe 20 septembrie fiind stabilit termen pentru pregătirea dezbaterilor de fond. Totodată, Nadolu a mai deschis procese prin care solicită sistarea actelor de administrare de către Constantin Adăscăliţei şi unul din fiii săi până la finalizarea procesului de dizolvare, pe calea unei ordonanţe preşedinţiale. De partea cealaltă, situaţia cunoscutei firme de pază IGS Co, unde Adăscăliţei şi Nadolu deţin părţi egale din acţiuni, este tot mai grea, pe rolul instanţelor de judecată existând zeci de procese în care salariaţii îşi cer lefurile, majoritatea fiind câştigate de angajaţi. Referitor la activitatea economică a firmei IGS Co, aceasta nu este publică deoarece pe site-ul Ministerului de Finanţe nu apar cele mai recente bilanţuri contabile. Ultimul bilanţ contabil datează din 2013, anul anterior declanşării conflictului între cei doi asociaţi, şi potrivit acestuia firma IGS Co a avut o cifră de afaceri de 6,26 milioane lei şi un profit de 152.000 lei, valoarea totală a datoriilor la acea vreme fiind de 830.000 lei. Legat de datoriile publice, IGS Co avea de restituit la bugetul general consolidat al statului circa 55.000 lei la nivelul lunii martie, potrivit Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.