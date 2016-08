Unii ieșeni vor o trecere pentru pietoni aproape de Popas Păcurari

Mai mulți ieșeni sunt de părere că ar fi necesară amplasarea unei treceri pentru pietoni în zona Popas Păcurari. Iată sesizarea unui tânăr:

"Este neaparat necesara o trecere de pietoni in statia de autobuz de la Popas Pacurari. Am vazut batrani grabindu-se sa treaca strada si erau sa fie loviti de masinile care circula cu viteza in acea zona.

Eu care sunt tanar am asteptat sa traversez dintr-o parte in alta 15 min. Este o zona in care lucreaza 400 de angajati numai la cladirea IDEO, nepunand la socoteala angajatii restaurantelor.

Nu cred ca este foarte scump sa se puna o trecere de pietoni si limitatoare de viteza, s-ar evita multe accidente.

Am atasat o imagine cu zona unde ar trebui sa fie amplasata trecerea", scrie Alin G. pe site-ul domnuleprimar.ro.

Părerea lui este împărtășită și de alți ieșeni. Pe de altă parte, șoferii nu sunt încântați de idee deoarece, abia ieșiți din oraș, vor să aibă drum fără opriri și limitări.