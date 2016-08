Unirea Hotel & SPA împlineşte 47 de ani

De-a lungul anilor, Unirea Hotel & SPA v-a susţinut în organizarea celor mai importante evenimente şi s-a bucurat alături de dumneavoastră la fiecare dintre ele. Cu fiecare ocazie, Hotel Unirea v-a deschis porţile cu nerăbdare şi v-a pregătit, cu dedicare, cele mai bune bucate.

Acum, este rândul lor să sărbătorească: Unirea Hotel & SPA a împlinit 47 de ani, o vârstă când experienţa îşi spune cuvântul.

De 47 de ani, acesta este locul în care clienţi şi angajaţi şi-au petrecut momente importante din viaţă. Unirea înseamnă mai mult decât un simplu hotel; este o experienţă complexă, potrivită atât turiştilor care vin pentru relaxare, cât şi celor care călătoresc în interes de afaceri. Centrul de conferinţe cuprinde zece săli dotate cu tehnologii de ultimă oră şi pot fi aranjate după preferinţa clienţilor. Centrul SPA este locul ideal pentru relaxare. Cele două restaurante din incinta hotelului, Restaurant Unirea şi Restaurant Panoramic, sunt ideale pentru orice moment de sărbătoare: petreceri, nunţi, botezuri sau mese delicioase savurate alături de cei dragi.

Atunci când vorbim de Viaţa la Unirea, vorbim despre excelenţa serviciilor adresate oaspeţilor, dar şi despre o atentă grijă faţă de angajaţi. Cele mai potrivite cuvinte pentru a descrie hotelul sunt profesionalism şi respect faţă de angajaţi, lucru cu care sunt de acord şi cei din echipa Unirea. Întrebaţi despre experienţa lor la Unirea, cei 150 de angajaţii au confirmat că Unirea este „un loc unde pot evolua profesional”, „o companie serioasă”, un loc caracterizat de „corectitudine şi profesionalism”.

Aceştia au povestit despre Viaţa la Unirea descriind-o drept „o echipă ca un lanţ: o verigă o ţine pe alta”, „un colectiv unit”, „o echipă deschisă, prietenoasă”. Mulţi dintre angajaţi au o experienţă de peste 20 de ani în colectivul hotelului. Pentru aceştia, Unirea este locul unde au crescut la nivel personal şi profesional, s-au bucurat de stabilitate, respect şi corectitudine.

Pentru clienţii hotelului, Viaţa la Unirea a însemnat multe momente memorabile petrecute la nunţi, botezuri sau alte petreceri. Echipa Unirea le-a fost alături de fiecare dată pentru a se asigura de succesul evenimentelor. Iată câteva dintre testimonialele clienţilor care şi-au organizat Nunta la Unirea:

„Evenimentul a fost organizat peste aşteptări. Mâncarea a fost foarte bună; toate preparatele au fost pe gustul meu şi al invitaţilor. Eu sunt bucătar la un restaurant din apropiere şi toată mâncarea a fost ok. Atmosfera frumoasă, servirea eficientă. Raportul calitate preţ foarte bun.”

„Evenimentul a fost foarte bine organizat. Programul, meniul au fost respectate exact aşa cum am discutat şi s-a scris pe fişa de eveniment. Mâncarea foarte bună; nu am auzit de la invitaţi nicio nemulţumire. Tortul a ieşit exact cum am discutat. Servirea foarte ok, ospătarii prompţi. Ni s-au îndeplinit toate dorinţele. Un raport calitate-preţ foarte bun.”

„Am primit toate informaţiile de care aveam nevoie referitoare la program şi la organizarea evenimentului. Referitor la mâncare, am primit numai laude de la invitaţi. Tortul foarte bun, poate cel mai apreciat dintre toate. De la echipa de vânzări am primit recomandări. Am ales Unirea pentru calitate, sală, mâncarea foarte bună. A fost cea mai bună alegere.”

Unirea Hotel & SPA mulţumeşte tuturor oaspeţilor care i-au trecut pragul şi celor care fac sau au făcut cândva parte din echipă. La aniversarea de 47 de ani, echipa hotelului îşi reface promisiunea de a se ridica mereu la înălţimea aşteptărilor clienţilor.