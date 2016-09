Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, în topul QS World University Rankings 2016

Patru universităţi din România, "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, "Babeş-Bolyai" din Cluj, Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea Bucureşti s-au clasat în anul 2016 în unul dintre cele mai cunoscute topuri internaţionale privind calitatea instituţiilor de învăţământ superior.

Patru universităţi din România apar în topul Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings: Universitatea din Bucureşti, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj şi Universitatea de Vest din Timişoara, aflate tot în seria 701+, unde s-au aflat şi în anii precedenţi. Prima din listă, cea mai sus clasată, este Universitatea din Bucureşti, se arată într-un comunicat de presă al instituţiei, remis joi agenţiei MEDIAFAX.

Topul QS ierarhizează universităţile în funcţie de: reputaţie academică, reputaţia angajatorului, studenţi pe facultate, citări pe facultate, studenţi internaţionali, facultate internaţională. Fiecare dintre cei şase indicatori are o proporţie diferită la calcularea scorului final.

Pe primul loc în topul de anul acesta este Massachusetts Institute of Technology (MIT), urmată de Stanford, Harvard, Cambridge, California Institute of Technology (Caltech), Oxford, University College London (UCL), Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zirich), Imperial College London şi University of Chicago.

Mediafax