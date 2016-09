Universitatea Cuza, în topul celor mai bune universități din lume. Clasamentul International 2016

MIT ramane, pentru al cincilea an consecutiv, cea mai buna universitate din lume. Stanford urca pe locul doi, impingand Harvard pe pozitia a treia, releva Clasamentul International al Universitatilor 2016. Astfel, pentru prima data dupa 2005, primele 3 pozitii ale topului sunt ocupate doar de institutii americane. Editia din acest an a QS World University Rankings indica o cadere generala a institutiilor din vestul Europei, in special a celor din marea Britanie si Germania Universitatea Cambridge a cazut pe pozitia 4. In schimb, universitati din Rusia si Korea de Sud au crescut semnificativ. Romania are si anul acesta 4 universitati in clasament, la categoria 701+, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucuresti si Universitatea de Vest din Timisoara, scrie hotnews.ro

Quacquarelli Symonds a anuntat saptamana aceasta lansarea noului clasament al universitatilor - QS World University Rankings 2016 - pe site-ul TopUniversities.com.

QS World University Rankings, clasamentul celor mai bune universitati la nivel global, este realizat anual, incepand din 2004. In realizarea clasamentului este folosita baza de lucrari Scopus. Topul este realizat de QS pe baza reputatiei academice, reputatiei in randul angajatorilor, raportului intre numarul de studenti si corpul didactic, numarului de lucrari listate in publicatii de specialitate, numarului cadrelor didactice internationale, numarului studentilor internationali. Universitatile analizate in cadrul acestui clasament sunt cele care se inscriu pentru acest lucru si trimit o serie de documente, in vederea evaluarii.

Realizatorii atrag atentia ca investitiile in invatamantul superior - fie el public sau privat - este factorul cheie care a facut diferenta intre institutiile care au avansat anul acesta - universitati din Coreea de Sud, Rusia, SUA si China - si cele care au fost retrogradate - universitati din Europa Occidentala si Sudica, din Africa de Sud si America Latina.

Potrivit directorului departamentului de cercetare din cadrul QS, Ben Sowter, "clasamentul din acest an indica faptul ca nivelul de investitii determina cine progreseaza si cine regreseaza. Institutii in tari care acorda un nivel inalt de finantare tintita, fie din fonduri proprii fie din bugetul public, cresc. Pe de alta parte, unele tari vest-europene care au facut sau au propus taieri ale cheltuielilor publice pentru cercetarea pierd teren in fata omologilor din SUA si Asia".

Universitatile din Romania incluse in Clasamentul International al Universitatilor 2016 sunt urmatoarele:

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi - pozitiile 701+

Universitatea Babes Bolyai din Cluj Napoca - pozitiile 701+

Universitatea din Bucuresti - pozitiile 701+

Universitatea de Vest din Timisoara - pozitiile 701+

Clasamentul include 916 universitati din 81 de tari. 33 de tari intra in Top 200. SUA domina clasamentul, cu 48 de institutii.

