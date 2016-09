V V şi... intertextul

În schimb, mă interesează, chiar în primul rând, rolul şi rostul, ponderea, nivelul dimensiunii de adaptare (citez, „după libretul original de Viktor Sein şi Leo Stein”) semnată de Daniela Dima şi Andrei Şerban, cu dialoguri „inspirate din scrierile lui Radu Paraschivescu şi Andrei Pleşu” în noul spectacol al ONRI, cu Văduva veselă, operetă a cărei muzică îi aparţine compozitorului austriac Franz Lehár.

Mulţi se vor fi întrebat, de îndată ce s-a ştiut de intenţia regizorului, (care nu a făcut şi nici nu avea de ce să facă din asta un secret) de a-şi inspira „adaptarea liberă”, lucrată în tandem cu fidela sa colaboratoare, din scrieri ironice, satirice ale contemporanilor noştri amintiţi mai sus, cum va arăta rezultatul, ce valenţe înnoitoare se vor obţine astfel şi cu ce efect de receptare, la ce nivel de calitate. Poate şi cu o anume nelinişte din partea melomanilor înveteraţi, pătimaşi, dar până la urmă noi toţi am aşteptat premiera cu un interes şi o nerăbdare cât se poate de fireşti şi întemeiate pe cunoscutele dominante ale personalităţii unui creator de spectacole deloc „cuminţi” şi prăfuite, ştiindu-i-se deja bine opţiunea netă, de program personal, pentru interpretări (viziune, mizanscenă, cu tot ce implică şi înseamnă ele) declarat anti-„muzeistice”, în stare să incite astfel o receptare proaspătă şi trează, nicicum narcotizantă şi înstrăinată, distantă (refugiu, evaziune) faţă de ceea ce suntem şi trăim hic et nunc. Alegeri absolut legitime în artele scenei, ca principiu, cu atât mai necesare încă în cazul repertoriului clasicizat al operei şi operetei, în fapt, însă, tot de o funcţie de revitalizare hermeneutică fiind vorba şi în teatrul-teatru,în cazul unor nume de corifei ai dramaturgiei universale şi al capodoperelor lor. Oricum, nu se poate face artă interpretativă mare, cu adevărat creatoare de noi abordări, fără o îndrăzneală de substanţă şi profunzime şi, evident, revers al acesteia, şi preţul ei de risc asumat. Caietul de sală o spune limpede: refuz ferm al „ruginii”, clişeelor, „gagurilor răsuflate”, al sentimentalismului vs. opţiunea pentru o artă a prezentului şi în operetă, prin definiţie cu un alt raport decât în operă între cânt şi teatrul vorbit, fructificarea unor valenţe de ordin parodic şi satiric, împletire de „vis romantic”, „emoţie, tandreţe, surâs naivitate” şi, pe de altă parte, ironie, chiar sarcasm, „chei comice” trimiţătoare la comentariul evenimentelor zilei în registrul comicului, reacţie lucidă, neanesteziată şi nici îndulcită, la metehne din sfera „relaţiilor umane derizorii sau meschine”, realităţi sociale, politice, economice şi morale „ale vremii” care e şi cea a publicului spectator, „oglinda de care avem nevoie”, cum scrie Andrei Şerban, o imagine a lumii şi a noastră, neplivită, necosmetizată, vie.

De remarcat, accentul pus într-o atare viziune pe potenţialul specific al operetei, propriu numai ei din acest punct de vedere. O anume libertate sporită: flexibilitate, mobilitate stilistică, de ton înainte de toate, în complementaritatea partiturii cântate cu cealaltă, vorbită pe scenă. De ce m-ar/ ne-ar irita atunci caricaturalul de „gândire”, atitudine şi limbaj de pe scenă? De ce să se vadă în ele o inutilă reduplicare, după unii, a ceea ce oricum ne intoxică zilnic de pe ecranul TV?! Când de fapt ce-a ales şi reţinut adaptarea după Lehár şi libretul original este mai întâi filtrat şi refractat prin ironia lui Pleşu sau Paraschivescu, cu un haz autentic şi deloc frivol, apoi, a doua oară, nu doar preluat selectiv de către „adaptatori”, dar şi montat în spectacol numai la întâmplare nu, niciodată ca nuca în perete, ci cu gust, cu un eficient tir al citării unor perle de vulgaritate, de simulacru al gândirii, demagogie crasă şi moft cât încape, ba chiar şi peste. De ce am vedea într-un asemenea montaj, inteligent şi plin de o vitalitate antifrastică, cu priză la spectaori cultivaţi, exigenţi, însă nu snobi, o..., vezi Doamne, insuportabilă „impietate” faţă de spiritul (şi nu „litera”) operetei lui Lehár?! Nu doar eu sau aceia cu care am schimbat impresii, dar întreaga sală a TNI/ ORNI, plină ochi, reacţiona normal, mulţi râzând cu lacrimi chiar (şi comuniunea aceasta a râsului la teatru îi doare pe cei ce-s ţinta lui), de prostia, ipocriziile, trivialitatea şi impostura devoalate pe scenă. Gama valenţelor de acelaşi ordin e de fapt în întregime prezentă, activ sub raport estetic, şi în libretul tradiţional. De ce-or fi crezând unii că ar trebui să ne cutremurăm/ să ne cabrăm în faţa a aşa ceva, a unui atare dialog intertextual, ca şi cum ar fi o ireverenţă, care diminuează, eclipsează farmecul muzical? Nici vorbă, ba dimpotrivă.

Ambasada la Paris a „ţărişoarei” (Moldrosovia), Zetta - ambasador slugarnic şi demagog (după el, şi alţii: „Patria”, criza, falimentul...), oficial "dispecer" de agenţi ai Serviciilor, băieţii cu „ochiul şi timpanul” cât mai aproape de „ţintă” sau „pachet”, spre final gata şi de o eventuală „rebrănduire”, ahtiaţi de onoruri şi avantaje, mereu pe urmele acum parizienei la veuve joyeuse şi ale asediatorilor ei (obiectiv: miliardele moştenite, pândite de „franţujii fustangii” şi apărate de masculi „patrioţi”). Luxul parvenit al Vilei Glavary, animaţia manipulată propagandistic, de „Cântare a Moldrosoviei”, osanalele interminabile aduse în cor „regelui Nikituk al 13-lea”, piscină şi saună acolo, la vilă, apoi la celebra Chez Maxime, în varianta americanizată Maxim's, spaţiu înţesat de grizete şi coureurs de jupes, nu fără nelipsiţii agenţi, în fine, în toate cele trei acte o agitaţie cvasicarnavalescă, asociată cu multiple şi caragialeşti încornorări, pierderi şi regăsiri de evantai compromiţător, goană după bani, sex şi snobism de protocol, fără a lipsi nici teme pe tapet ale ideologiilor contemporane (de pildă, duelul la sauna între machism şi feminism, sau, altundeva, la celebrul Maxim's, confruntarea dintre aroganţa occidentală şi nesuferiţii de imigranţi), extinsa claviatură parodică a numeroase „stiluri” (publicitar, politicianist, al Serviciilor, mediatic), cum rodnică este şi inserţia pe parcursul secvenţelor vorbite a unor teme muzicale venite din afară (Piaf, cu La Vie en rose, sau câteva acorduri din Love story), în fine efecte de comic al limbajului devenit absurd, care amintesc de Urmuz şi Ionesco. Ceea ce rezultă nu este o mixtură artificială, ci realmente o convergenţă de „ramă” a adaptării cu opereta propriu zisă, care capătă, cu malentendu-urile şi limpezirile dintre îndrăgostiţii Hanna Glavary, văduva veselă, şi prinţul Danilo, un farmec proaspăt, uşor naiv, pe fundalul şi în contrast intertextual, inclusiv adaptarea, cu tot ce-i înconjoară. Aplauzele îndelungate şi numeroasele Bravo! venite din public arată că spectatorii, oricât de melomani, au primit bine, încântaţi şi receptivi, premiera ieşeană în spiritul lui Andrei Şerban şi că finalul cu Njegus sub ninsoare, exponent al conştiinţei noastre lucide că se încearcă manipularea noastră, a tuturor, ca şi cum am fi „masa de manevră a unor golănaşi” ţâfnoşi, continuă să ne dea de gândit şi dincolo de căderea cortinei finale.

Nicolae Creţu este profesor doctor în cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, critic şi istoric literar