Valoarea tranzacţiilor cu acţiuni, aproape 466 de milioane de lei

Valoarea tranzacţiilor cu acţiuni realizate în această săptămână la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a urcat la 465,85 milioane de lei, pe fondul tranzacţiilor cu titlurile Albalact din oferta publică de cumpărare, fiind cu 2,94% mai mare faţă de săptămâna precedentă, când s-a realizat tranzacţia din cadrul ofertei Fondului Proprietatea, potrivit unei analize Puls Capital. În perioada analizată, schimburile totale s-au cifrat la 477,07 milioane de lei. Cele mai importante schimburi s-au realizat pe titlurile Albalact (ALBZ) în valoare de 326,31 milioane de lei, Fondul Proprietatea (FP) în valoare de 45,60 milioane de lei, Banca Transilvania (TLV) — 37,60 milioane de lei, BRD-SG (BRD) — 16,02 milioane de lei şi Romgaz (SNG) — 11,13 milioane de lei. Tranzacţiile cu produse structurate au cumulat 9,24 milioane de lei, cu obligaţiuni de 1,89 milioane de lei şi cu unităţi de fond de 0,09 milioane de lei.

Indicii bursieri au consemnat evoluţii pozitive, cuprinse între minus 1,62% pe indicele ROTX (calculat pe baza preţurilor acţiunilor celor mai reprezentative societăţi listate la BVB — n.r.) şi minus 0,52% pe indicele BET — FI al Societăţilor de Investiţii Financiare Un număr de 27 de titluri au avut evoluţii pozitive, 8 evoluţii stabileşi 41 au scăzut. Cele mai mari creşteri au fost consemnate pe acţiunile Stirom (STIB) — plus 20,56%, Uztel (UZT) — 18,85% şi Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră (EFO) — 17,38%. Cele mai importante scăderi au fost înregistrate pe titlurile Vrancart (VNC) — minus 14,53%, Electrocontact (ECT) — 9,91% şi Rompetrol Well Services (PTR) — 5,99%. Potrivit analizei, scăderea de pe titlurile VNC apare în urma corectiei din data ex-dividend si ex-majorare de luni. Ajustata cu dividendul distribuit si cu majorarea de capital, evolutia titlurilor Vrancart este de plus 0,54%.