Vedi Napoli, e puoi muori!

Parcă niciodată de când există fotbal în mica Romă de pe malurile Bahluiului n-a fost atâta efervescenţă ca în ultimii doi ani. Un oraş care are înscris în codul genetic fotbalistic “salvarea de la retrogradare”, iar mai încoace s-a desfătat des cu deliciile fotbalului matinal, a ajuns să reprezinte patria şi naţiunea română în Europa League, locul VII obţinut la sfârşitul campionatului trecut fiind a doua clasare din istoria fotbalului ieşean. Oamenii care iubesc această echipă mai mult decât propriile circumvoluţiuni visează de-acum la câştigarea titlului şi ar dori, în secret, execuţii publice în faţa stadionului a unor comentatori care susţin, poate pe bună dreptate, că fotbalul practicat de echipa Iaşului sub comanda lui Nicolo Napoli este inestetic şi alungă lumea de pe stadioane şi din faţa micilor ecrane. Ce ne interesează pe noi spectacolul, domnule? Ce, fotbalul e teatru sau operă? Las’ să jucăm cel mai urât fotbal din lume, dar să aducem noi titlul în Copou, Iaşule, Iaşule, mândră cetate ş.a.m.d.

Fără a minimaliza meritele jucătorilor ieşeni şi ale antrenorului Nicolo Napoli (asupra căruia vom reveni), trebuie spus că locul VII şi prezenţa în Europa (legitimă, de altfel, întrucât urbea bahluviană ajunsese singurul dintre marile oraşe ale României care nu făcuse ţara de râs prin Europa, ceea ce poate fi un titlu de glorie pentru şugubeţi) este conjuncturală. Mai exact, este efectul conjugat al unor erori făcute de vechea şi noua conducere a FRF, care a permis licenţierea cluburilor cu datorii la stat (Sandu), sau a înlocuit retrogradarea cu depunctarea (Burleanu). Astfel, echipe cu datorii imense, echipe care şi-au bătut joc de ideea de fair-play financiar, echipe aflate în insolvenţă au făcut degeaba umbră clasamentului Ligii I, permiţând Iaşului un loc care ar fi fost foarte greu de obţinut în condiţii normale. Acestea trebuie spuse doar pentru a pune lucrurile la locul lor, fiindcă nimeni nu are voie să conteste dreptul echipei din Copou de a juca în Europa League.

După şase etape din noul campionat, echipa ieşeană este şi acum “lung prilej de vorbe şi de ipoteze”, din cauza celor care vor nevastă şi frumoasă, şi deşteaptă, şi cuminte şi înstărită, în permanent război cu cei care se mulţumesc măcar cu una dintre condiţii, de preferinţă ultima. Dincolo de acel “plus trei” din clasamentul adevărului, echipa ieşeană se arată scutită de griji, întrucât locurile retrogradabile sunt amanetate şi - apud Nicolo Napoli - “în grafic” pentru obiectivul stabilit, intrarea în play-off. Aşa o fi, după clasament, dar graficul acela se scrie cu alt fel de litere mai încolo, când vin adversari mai periculoşi pentru CSM Poli.

Adevărul este că, dincolo de tactica oportunistă şi meschină a italianului Nicolo Napoli, crescut la şcoala lui Trapattoni şi Dino Zoff, construcţia ieşeană se arată destul de şubredă. Nu s-a ajuns încă la sistarea finanţării de către Municipalitate, cum se întâmplă pe la Ploieşti sau Târgu Mureş, echipa se întinde cât îi este plapuma, însă se dă dovadă de mult amatorism. Ne mirăm că echipa din Botoşani scormoneşte şi găseşte jucători de valoare de te miri unde şi îi vinde pe bani frumoşi, dar nu ne întrebăm de ce Iaşul n-are un departament de scouting. Ne mirăm că nu avem atacanţi şi că Andrei Cristea trebuie să fie şi arc, şi săgeată de la plecarea lui Golubovic, dar nu sunt puşi în valoare deloc atacanţii disponibili, ca Roman, Martin şi Boiciuc. Se spune că antrenorul Napoli face ce poate cu un lot limitat valoric, numai că angrenajul Prunea - Napoli scârţâie din încheieturi. Dovadă, nasul strâmbat al italianului la aducerea lui Cristea, tactul de care a trebuit să dea dovadă bucureşteanul pentru ca Mihalache să fie reprimit în lot şi - mai vechi şi mai nou - discrepanţa dintre marfa livrată de “scouterul” Prunea şi acceptată cu bucurie de tehnicianul italian. Materialele promoţionale care se vând la magazinul clubului sunt aceleaşi de anul trecut, iar schimbările de denumire fac aproape imposibilă rebrănduirea clubului şi asta pentru că nu există un departament de marketing la club, ci doar un om cu marketingul.

Am scris mai sus că Iaşul are înscris în codul genetic salvarea de la retrogradare. Pe cale de consecinţă, Iaşul are înscris în codul genetic şi jocul reactiv, de apărare-contraatac. Cel mai apreciat antrenor ieşean din ultimii ani, înaintea lui Napoli, Ionuţ Popa, nu avea un stil de joc prea mult diferit de cel actual, iar cei care au încercat să schimbe fundamental jocul Iaşului (Petre Grigoraş) au eşuat cu graţie.

Aşadar problemele echipei ieşene de fotbal nu stau numai în primele de (re-re)instalare ale lui Florin Prunea, ori în cerbicia ieşită din comun a lui Nicolo Napoli în relaţiile cu jucătorii. Acestea sunt chestii de nuanţă, iar problemele semnalate par a fi vecine cu competenţa. Şi fiindcă veni vorba de butada italienească de la început (“vezi Napoli, înainte de a muri”): în zona Campania, circulă o vorbă asemănătoare - “Vedi Napoli, e poi Mori”. Mori este o mică staţiune balneară de lângă Napoli, ai cărei edili au folosit străvechea vorbă pentru a atrage atenţia asupra sa. Nici o legătură cu simpaticul Nicolo, numai că sperăm să n-ajungă nici un amator de fotbal prin zona noastră să spună “vezi Botoşani şi apoi Iaşul!”.