Vicepremierul Dincu a spus ca in mod cert nu va candida la alegerile parlamentare

Vicepremierul Vasile Dincu a declarat ca in mod cert nu va candida la alegerile parlamentare si nu doreste sa revina in politica, dar va ramane apropiat de aceasta scena ca jurnalist, comentator si profesor.

"Viitorul Guvern va fi un Guvern care va rezulta dupa alegeri, va fi un Guvern politic. (...) Probabil ca nu o sa ma indepartez foarte tare de scena politica. Meseria mea de jurnalist, meseria mea de comentator, sunt profesor de sociologie, de comunicare, de marketing politic, dar cu siguranta nu candidez la aceste alegeri. Nu mai revin la in politica, decat in aceasta ipostaza in care am fost intr-un Guvern independent", a spus Dincu.

hotnews.ro