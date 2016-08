Victor Ponta l-ar fi turnat pe Tariceanu la DNA

Victor Ponta l-ar fi denuntat pe Calin Popescu Tariceanu la DNA, in dosarul privind retrocedarea catre "Printul" Paul (Lambrino) a unor suprafete de teren in Baneasa (fosta ferma regala) si Snagov, in care presedintele Senatului a fost trimis in judecata pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, scrie ziarul Adevarul. Nu este clar daca Ponta l-a turnat pe Tariceanu cu intentie sau din greseala.