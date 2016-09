Victor Ponta si Sebastian Ghita, citati la DNA Ploiesti intr-un nou dosar

Victor Ponta si Sebastian Ghita sunt citati pentru astazi la DNA Ploiesti intr-un nou dosar in calitate de suspecti, au declarat pentru HotNews.ro surse judiciare. Ponta ar fi suspectat ca ar fi primit bani pentru a pune o anumita persoane pe listele parlamentare la alegerile din 2012.

Procurorii il cerceteaza pe Victor Ponta in baza legii 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, care prevede la articolul 13 urmatoarele: "Fapta persoanei care indeplineste o functie de conducere intr-un partid, intr-un sindicat sau patronat ori in cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, de a folosi influenta ori autoritatea sa in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani."

Ora 11.08: Sebastian Ghita a declarat si el ca se va prezenta la DNA Ploiesti si sustine ca este vorba despre un dosar in care este investigata "problema Tony Blair".

Acesta a vorbit despre o intalnire din 2011 intre Victor Ponta, ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Mihai Razvan Ungureanu si fostul prim ministru britanic Tony Blair.

"Stiu ca in dosarul acesta e vehiculat si numele fostului premier britanic Tony Blair", a spus Ghita, fara a oferi alte detalii.

Ora 11.00: Victor Ponta a ajuns la DNA Ploiesti, dar nu a facut nici o declaratie