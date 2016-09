VIDEO: 11 septembrie - Ziua in care America incremeneste in tacere. 15 ani de la cele mai grave atentate din istorie

Americanii comemoreaza cel mai inspaimantator atentat din istoria lor. Acum 15 ani, patru comandouri de islamisti deturnau tot atatea avioane de linie ca sa le zdrobeasca in inima democratiei americane.

Doua dintre ele au lovit turnurile gemene de la World Trade Center din New York, iar al treilea s-a izbit de o aripa a Pentagonului. Al patrulea s-a prabusit in camp, dupa o revolta a pasagerilor, care le-au dejucat planurile teroristilor. Aproape 3.000 de oameni au murit atunci, printre ei si patru romani.

New York, doua turnuri gemene, Pentagon, un camp din Pennsylvania, 19 teroristi si 2.978 de morti - dintre care 2.749 la World Trade Center. Sunt datele critice ale celor mai sangeroase atentate din istoria omenirii. Totul a inceput in New York, dupa ce teroristii au deturnat patru avioane. Turnurile World Trade Center au fost lovite la interval de cateva minute. In scurt timp, s-au parabusit, pe rand, sub privirile ingrozite a milioane de oameni - martori directi sau aflati in fata televizoarelor.

Marti, 11 septembrie 2001, ora locala 8:46 (15:46, ora Romaniei). Un Boeing 767 al companiei American Airlines, avand 92 de persoane la bord, dintre care cinci teroristi, loveste primul turn. Etajele superioare ale cladirii sunt distruse. 17 minute mai tarziu - la ora locala 9:03 (16:03 ora Romaniei) – un al doilea Boeing 767, al companiei United Airlines, cu 65 de pasageri la bord, printre care cinci teroristi, intra in cel de-al doilea turn. Marile televiziuni ale lumii transmit imaginile in direct. Analistii incep sa vorbeasca despre un atentat terorist.

In tot acest timp, viata in metropola americana isi reia treptat cursul normal. Iar autoritatile se vad nevoite sa inceapa o misiune care se dovedeste aproape imposibila - reconstructia "sufletului" distrus al New York-ului. Astazi, in apropierea locului unde odata se inaltau Turnurile Gemene, sta One World Trade Center. Il vezi de pe Brooklyn Bridge sau daca te plimbi pe Sixth Avenue. Opt triunghiuri isoscele de sticla albastra, mai inalte decat oricare cladire din Manhattan. One World Trade Center este aproape gata de inaugurare, dupa 13 ani de la atentate.

