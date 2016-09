VIDEO: 45 de persoane, intre care si un copil, si-au petrecut noaptea in telecabine în Alpii Francezi, la 3.800 m altitudine

Cabinele telefericului care au ramas blocate joi dupa-amiaza in masivul Mont-Blanc si in interiorul carora 33 de persoane au fost nevoite sa petreaca noaptea, au fost repuse in functiune vineri.

Ultimii pasageri vor putea cobori in vale fara sa fie nevoie sa fie heliopurtati, scrie stirileprotv.ro.

Anterior, 65 de persoane au putut fi salvate cu elicopterul, in conditii dificile, inainte ca noaptea si conditiile meteorologice sa intrerupa operatiunea de salvare.

In telefericul 'Panoramique Mont-Blanc', care face legatura intre masivul Aiguille du Midi (3.842 de metri) si muntele Pointe Helbronner (3.462 de metri), se aflau 110 persoane in momentul in care s-a defectat din cauza incrucisarii unor cabluri.

O defectiune a blocat mai multe telecabine, la peste 3800 de metri altitudine, deasupra ghetarilor din masivul Mont Blanc. 45 de persoane, intre care si un copil de zece ani, si-au petrecut noaptea la inaltime.

Cele 45 de persoane, printre care si copilul de 10 ani, sunt in continuare blocate in telecabine care s-au defectat in masivul Mont-Blanc, in Alpii francezi, a anuntat prefectul departamentului Haute-Savoie, Georges-Francois Leclerc, citat de AFP.

Ministerul francez de interne a precizat intr-un comunicat ca au fost transportate cu elicopterul echipe de prim-ajutor pe langa persoanele blocate in telecabine.

S-a produs o incrucisare de cabluri la 16:00 ora locala (14:00 GMT) "din motive inexplicabile", iar angajatii Societatii Mont-Blanc nu au reusit sa repare incidentul, a explicat AFP, Mathieu Dechavanne, PDG al societatii de gestionare a telecabinelor.

La scurt timp, a fost declansata operatiunea de transport cu elicopterul, cu participare a patru aparate franceze si italiene.

Persoanele blocate au fost evacuate pe calea aerului spre Pointe Helbronner, de partea italiana a masivului Mont-Blanc. Conditiile meteorologice, favorabile la inceput, s-au deteriorat odata cu formarea norilor de altitudine.

Telefericul 'Panoramique Mont-Blanc' trece pe deasupra ghetarilor din Valea Blanche si permite traversarea din Franta spre Italia a masivului Mont-Blanc. Telecabinele dispun fiecare de patru locuri.

Un post de comandament operational a fost stabilit la Chamonix, in Alpii francezi, mai scrie AFP.