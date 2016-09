VIDEO: „Câini“, thriller-ul românesc premiat la Cannes, sosește mâine seară la Iaşi

Cele două proiecţii de gală în avanpremieră naţională vor avea loc la Casa de Cultură a Studenţilor, în prezenţa actorilor şi a regizorului. Actorii Gheorghe Visu, Raluca Aprodu, Costel Caşcaval şi Andrei Ciopec se vor întâlni cu publicul şi vor povesti despre experienţa de la filmări şi din marile festivaluri. Biletele pot fi cumpărate de la Librăria Cărtureşti din Palas Mall Iaşi şi de la sediul Stud Pass din Iulius Mall (etaj 2), în intervalul orar 10 şi 22.

Preţul unui bilet este de 15 lei. De vineri, 23 septembrie, pelicula poate fi urmărită în cinematografele din România, distribuită de Transilvania Film.

Filmul marchează debutul în lungmetraj al lui Bogdan Mirică, scenaristul şi co-regizorul serialului HBO „Umbre“. Filmul a fost premiat la Festivalul de la Cannes, a câştigat Trofeul Transilvania la TIFF 2016 şi două premii la Festivalul de la Sarajevo: Heart of Sarajevo pentru Cel mai bun actor - Gheorghe Visu, şi Menţiunea Specială a Juriului. Recent a fost nominalizat la trofeul European Discovery - Prix FIPRESCI, la Premiile Academiei Europene de Film.

Cea de-a 29-a ediţiei a galei care răsplăteşte performanţele din cinema-ul european va avea loc pe 10 decembrie în Wroclaw (Polonia). În această toamnă, filmul va fi proiectat în festivaluri din Finlanda, Norvegia, Canada, Polonia, Israel, Spania, Portugalia, Germania, Suedia, Statele Unite şi Italia. „Scenariul a pornit de la o lume pe care o cunosc foarte bine - lumea în care am copilărit, la bunica la ţară. De fapt, nu atât lumea aia m-a interesat, cât emoţiile mele faţă de ea, emoţii pe care le mai am în mine şi acum. Ce mi-a rămas în cap a fost caracterul arbitrar, imprevizibil al violenţei de acolo - am văzut oameni care săreau să se omoare, fără o miză clară - şi asta mi se pare înfricoşător. Cum poţi să te aperi de ceva ce nu poţi anticipa - nici măcar teoretic?“, spune Bogdan Mirică. Acţiunea este plasată în apropierea graniţei cu Ucraina. Roman, un tânăr de la oraş, ajunge într-un sat izolat din Dobrogea, unde are de gând să vândă pământul moştenit de la bunicul său care a murit cu câteva luni în urmă. În timp ce face demersurile pentru vânzarea moşiei, Roman devine, treptat, martorul unor evenimente bizare. O senzaţie generală de ameninţare pluteşte în aer.