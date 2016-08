VIDEO: Acest român este unic în lume. Privește ce jonglerii mortale face

„Este turnul din Tărgu Jiu, ca și înălțime e în Top 10 în România. Este un turn înalt, are 256 de metri. Turnul, ca și construcție, seamănă cu cel din Pitești, la vârf. Ca și coronament a fost foarte atractiv pentru mine să mă dau cu monociclul pe vârf. Acesta are un coronament ceva mai îngust, mai mic de un metru și jumătate. Turnul acesta a întrunit toate condițiile, peisajul este grozav, cu Jiul, cu un oraș frumos. A fost un turn interesant. Am făcut și o atârnare, traversa metalică mi-a conferit încredere”, a spus Flaviu, potrivit tion.ro