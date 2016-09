VIDEO: Ambasada Rusiei la Kiev, atacata cu fumigene și petarde

"In jurul orelor 01.00, un grup de persoane neidentificate au aruncat pe teritoriul ambasadei o fumigena si petarde. Aceasta au fost lansate chiar in directia cladirii ambasadei", a declarat pentru Tass un reprezentant al ambasadei, precizand ca din fericire nu s-a produs niciun incendiu.

Acest atac are loc in conditiile in care Federatia Rusa va organiza duminica alegeri legislative, deschizand sectii de vot inclusiv in peninsula Crimeea si in mai multe orase din Ucraina, una chiar in sediul ambasadei ruse la Kiev.Ministrul de externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, a atentionat ca Ucraina si-ar putea rechema delegatia de la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE), in cazul in care vor fi recunoscute alegerile din Crimeea.

Purtatorul de cuvant al diplomatiei americane, John Kirby, a anuntat sambata ca "SUA nu recunosc legitimitatea si nu vor recunoaste rezultatele alegerilor pentru Duma de Stat, organizate in 18 septembrie in Crimeea, aflata sub ocupatie rusa".

Aproape 110 milioane de alegatori sunt chemati la urne in cadrul alegerilor legislative de duminica, pentru a reinnoi componenta Dumei de Stat, dominata astazi de partidul lui Vladimir Putin, Rusia Unita. Mai mult de 6.500 de candidati din 14 partide sunt in competitie, insa putine schimbari sunt asteptate de la aceste alegeri, in urma carora partidul Kremlinului isi va intari dupa toate probabilitatile controlul asupra parlamentului.