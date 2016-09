VIDEO: Bărbat omorât de viespi uriașe

Cel mai în vârstă a făcut foarte repede şoc anafilactic, s-a umflat şi la scurt timp şi-a dat ultima suflare. Tânărul este internat acum în spital şi urmează un tratament.

"Avea capul umflat cât o minge mare", a spus pentru arq.ro un localnic.

Familiile celor doi ciobani spun că aceştia nu erau alergici la veninul de viespe, pentru că nu a fost prima dată când au fost intepati.

„Acum au fost nişte viespi uriaşe, găuni sau gărgăuni, nu ştiu exact cum se numesc, dar au veninul puternic”, a adăugat un apropiat al victimei.

În zona Ineu-Bocsig din Arad au fost raportate mai multe cazuri, în ultimele săptămâni. Doar la Spitalul din Ineu, în luna august, au fost internate 13 persoane atacate de viespi. Oamenii au avut nevoie de îngrijiri medicale speciale din cauza reacţiilor alergice.

„Am fost împuns când luăm masă, la cabană, în Dealul Viilor (zona de agrement de la marginea Ineului – n.r.). În mai puţin de două minute, am ameţit, n-am putut să mai stau pe picioare şi am văzut doar violet. De la abdomen la genunchi am fost roşu, iar albul ochilor mi s-a înroşit. Mi s-a umflat şi limba, abia am respirat”, a povestit un bărbat care a fost înţepat în braţul drept. Şansa acestuia, confirmată şi de către medici, a fost că nu era singur. Soţia să a fost martoră şi a sunat imediat să ceară ajutor.

Medicii îi sfătuiesc pe cei care sunt atacaţi de viespi şi se ştiu alergici să sune urgent la 112. Veninul gărgăunilor este foarte toxic şi poate fi fatal, mai ales dacă e vorba de mai multe înţepături.