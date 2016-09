VIDEO: Cărare prin România spre țările vestice. 30 de migranți prinși când intrau ilegal în țară, din Serbia

Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare - I.T.P.F. Timisoara, impreuna cu jandarmi si politisti, au depistat 30 de persoane, 29 cetateni afgani si un pakistanez, in timp ce incercau sa intre ilegal din Serbia in Romania pentru a ajunge intr-un stat din vestul Europei.

In data de 12.09.2016, in jurul orei 02.20, echipajul Politiei de Frontiera de pe autospeciala cu termoviziune din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare, judetul Timis, a observat un grup de persoane care a trecut frontiera din Serbia, informeaza un comunicat al Politiei de Frontiera.

Imediat, politistii de frontiera din cadrul structurilor I.T.P.F. Timisoara au declansat o actiune specifica, impreuna cu lucratori din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Timis si politisti din cadrul Postului de Politie Sannicolau Mare, fiind depistate 30 de persoane de origine asiatica, ascunse in culturile agricole din apropierea frontierei cu tara vecina.

Grupul de persoane a fost preluat si transportat la sediul Politiei de Frontiera, pentru cercetari.

In cadrul primelor verificari, s-a stabilit ca grupul este format din 29 cetateni afgani si un pakistanez, toti barbati, care nu aveau documente asupra lor.

Acestia au declarat ca au plecat din Serbia cu intentia de a ajunge intr-un stat din vestul Europei. Au fost contactate autoritatile de frontiera sarbe in vederea cercetarii in comun a evenimentului si punerii in aplicare a acordului de readmisie.