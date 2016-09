VIDEO: Cat de important este umorul in relatiile amoroase

Cu totii am auzit ca rasul este cel mai bun medicament si stim ca umorul ne elibereaza de stres, ne ridica moralul, ne face mai creativi, mai deschisi si mai rezistenti in fata provocarilor. Dar rasul nu este benefic numai pentru sanatatea emotionala si fizica, ci si pentru sanatatea vietii amoroase.

Din materialul video de mai jos, realizat de canalul de youtube The School of Life, aflam care este rolul umorului atunci cand vine vorba despre relatiile cu cei apropiati si, in particular, atunci cand vorbim despre relatiile personale cu partenerul de viata.

