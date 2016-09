VIDEO: Cristi Boureanu, reţinut în trafic după ce şi-a bătut fiica! Aceasta urla

Mai tânăra iubită a lui Cristian Boureanu, Laura Dincă, a povestit ce s-a întâmplat de l-a determinat pe acesta să o bată pe Ioana, dar şi care a fost motivul care a stat în spatele scandalului. Laura Dincă a mărturisit că fiica lui Boureanu le-ar fi făcut oarecare probleme, ceea ce a dus la confiscarea telefonului adolescentei.

Clip preluat de pe contul de YouTube Live News

Aceştia au fost plecaţi în America, după care în clipa în care au revenit în Constanţa, Ioana insista să fie adusă în Capitală, pentru a petrece timp alături de prietenii săi. De asemenea, anturajul fiicei lui Boureanu e destul de ciudat, pentru că tinerii se întâlneau de obicei pentru a consuma alcool şi pentru a fuma, din spusele Laurei Dincă. Totodată, ea a mai susţinut cu tărie că până acum Ioana nu a mai fost bătută.

Poliţia a emis un comunicat de presă legat de acest eveniment, şi a început cercetările împotriva lui Boureanu pentru infracţiunea de ”rele tratamente aplicate minorului”.

”Cu privire la imaginile difuzate in mass media facem urmatoarea precizare: in jurul orei 13.00 a fost formulat un apel 112 in care se sesiza faptul va un barbat incerca sa urce, fara acordul ei, o tanara intr-un autoturism aflat pe raza sectorului 1. La fata locului s au deplasat mai multe echipaje de politie care au constat faptul ca cele doua persoane sunt tata si fiica si conflictul ar fi fost declansat de plecarea minorei de la domiciliu. Persoanele au fost conduse la sectia de politie pentru stabilirea situatiei de fapt si de drept.

A fost sesizata DGASPC sector 1 pentru masuri din competenta. Barbatul nu a depus anterior vreo plangere cu privire la plecarea de la domiciliu a fiicei sale.

De asemenea, politia s-a autosesizat sub aspectul savarsirii infractiunii de rele tratamente aplicate minorului, urmand ca la finalizarea cercetarilor sa fie dispuse masurile legale, cercetari ce se vor desfasura sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 1”.

cancan.ro