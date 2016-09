VIDEO: Dorin Chirtoacă (primar Chișinău), chef cu multă bere, pe ritmuri ruseşti, într-un garaj din Moldova

Din imagini se vede că distracţia este la maxim, alături de un grup de prieteni, cu multă bere, muzică şi veselie, iar edilul dă impresia că este în stare de ebrietate deja.

La un moment dat, Chirtoacă începe a cânta în limba rusă, cu toate că se declară un adept al unionismului şi un mare luptător cu politica Kremlinului, scrie adevarul.ro

Primarul Chișinăului a reacționat după ce filmulețele au fost postate în mediul online:

„Știam sau cel puțin presupunean că o să apară aceste imagini. Suntem oameni cu toții, ne permitem să ne distrăm, uneori poate mai deocheat. Undeva, într-o sticlă, a mai rămas cognac de atunci până astăzi, pentru cine dorește. Este în garajul de jos, din curte, în spalatoria primăriei, nu în localuri de lux etc. Da, a fost vreo 3-5 ani în urmă, într-o iarnă, pe la o bucată de noapte. Am ascultat și muzică rusească, muzica nu are treabă cu politica și restul. Am ascultat “Liubă” încă din studenție, sunt reprezentativi pentru ruși, chiar mi-au plăcut. E drept, că de când cu Crimeea – mai greu. Acasă ne-am dus pe jos, nu cu automobilele, chiar dacă ne plimbasem prin curte cu ele. Ca atare, ține de activitățile private ale unor oameni. Dar oricum, vizionare placută”, a scris Chirtoacă pe pagina sa de Facebook.