VIDEO: Drumul spre Machu Picchu. Priveliști care te lasă fără cuvinte

Machu Picchu este asezat intr-o sa muntoasa, intre doua varfuri, la circa 80 km nord-vest de localitatea Cusco. Aceste extraordinare ruine precolumbiene au 18 km patrati constructii terasate, legate intre ele de 3000 de trepte.

O alta locatie care trebuie bifata pe lista dumneavoastra de obiective este Templul Lunei, construit intr-o pesterea captusita de piatra rafinata. De-a lungul peretilor laterali erau insiruite mumiile conducatorilor incasi, asezate pe tronuri de aur. Langa templu era inaltata capela zeitei Lunii, unde pe tronuri de argint erau asezate mumiile reginelor. Peretii si usile acestor incaperi sunt captusite cu placi de argint.

Daca va veti indeparta putin de ruinele centrale din Machu Picchu, veti observa ocazional, cai secundare in frunzis des. Nu se stie unde duc, deoarece padurea creste foarte repede in zona inconjuratoare cetati.

Daca in anul 1991 Machu Picchu a avut aproximativ 77.000 de turisti, dupa anul 2000 numarul acestora a crescut de aproximativ 10 ori mai mult. In ultimii ani ruinele Machu Picchu sunt vizitate de peste 800.000 de turisti pe an.