VIDEO: Epava legendarei nave HMS Terror a fost gasita in zona arctica dupa 150 de ani

Epava ambarcatiunii HMS Terror, a doua nava a expeditiei exploratorului britanic Sir John Franklin care a pornit in 1845 in cautarea unei noi cai maritime care sa lege Oceanul Atlantic de Pacific, a fost gasita in zona arctica, scrie directmatin.fr, citat de Agerpres.

Echipele Parks Canada, organizatie neguvernamentala de arheologie marina, au reusit aceasta descoperire. Arheologii au descoperit ramasitele HMS Terror la circa 96 de km de locul unde ambarcatiunea a fost strivita de gheata.

Potrivit cotidianului britanic The Guardian, structura barcii a fost gasita aproape intacta pe fundul oceanului Arctic.

La 3 septembrie 2016, cei 10 membri ai echipajului de la bordul navei Martin-Bergmann au descoperit HMS Terror cu cele trei catarge rupte. Epava a fost gasita in pozitie normala de navigare cu toate trapele inchise in zona neexplorata a Golfului Terror din insula King William, relateaza The Guardian. La o saptamana dupa gasirea acesteia in epava a fost introdus un robot dirijat prin unde radio pentru inspectarea epavei HMS Terror.

Descoperirea navei a putut fi realizata gratie unor informatii furnizate de un inuit care a spus ca a vazut o mare bucata de lemn iesind din gheata. Cu ajutorul coordonatelor GPS introduse epava a fost gasita.

In urma cu doi ani fusese descoperita si HMS Erebus, cealalta nava care facea parte din expeditie.

Plecate din Marea Britanie, cele doua nave s-au scufundat in 1848, fiind prinse intr-o menghina de gheata in stramtoarea Victoria. Unii membrii ai celor doua echipaje s-au inecat, iar corpurile celor care au reusit sa ajunga pe tarm au fost gasite conservate in gheata, in 1859, de un vas de cautare angajat de vaduva lui John Franklin.