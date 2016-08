VIDEO: Exploreaza adancurile intr-un costum autonom de Aquanaut!

Hammacher Schlemmer a pus in vanzare accesoriul dedicat iubitorilor de aventura, iar acesta te poate conduce in minunata lume subacvatica in deplina siguranta, scrie business.ro.

Ce-i drept, costumul costa cat o supermasina de lux - 825.000 dolari -, dar tehnologia adaugata sistemului autonom merita din plin fiecare cent pe care il vei investi in acest accesoriu.

24 de componente din aluminiu stranse etans alcatuiesc costumul care pare scos direct din imaginatia unui scenarist de filme SF.

Practic, in acest invelis protector vei putea cobori pana la adancimi de 300 de metri, deplasarea fiind si ea usurata de propulsorul dublu cu motoare de 1,6 CP montat pe costum.

Cine ar putea fi interesat de aceasta piesa de echipament? Pai, cam orice persoana cu spirit de aventura care doreste sa exploreze fundul marilor pentru a se bucura de privelistea coralilor sau un cautator de comori gata sa se avante in interiorul unei epave.

Rezerva de oxigen oferita de costum este si ea impresionanta: 50 de ore de autonomie. Costumul este prevazut si cu un cablu "ombilical" care face legatura cu vasul de pe care ai plonjat, iar cei ramasi la suprafata pot astfel verifica sistemele de siguranta interne.

Si fiindca tot veni vorba de acestea, in interior vei beneficia de imagini rulate de camerele de inalta definitie atasate costumului de scafandru, vei putea comunica cu colegii de la suprafata si vei urmari constant ceea ce se intampla in jurul tau gratie proiectoarelor LED atasate castii si sistemului sonar Imagenex integrat in echipament.

Pare un pic cam complicat? Ei bine, nu ai de ce sa te temi. In pretul de 825.000 de dolari intra si cursurile de pregatire, astfel incat vei putea pasi cu mandrie pe urmele lui Jacques Cousteau.