VIDEO/ FOTO: Incendii uriase in insula Thassos, unde sunt si ieseni in concediu

Sute de turisti romani aflati in Grecia, printre care si ieseni, au parte de un concediu "incendiar".

Fulgerele din noaptea trecuta au provocat incendii de vegetatie pe insula Thassos. De dimineata, cerul este acoperit cu nori grosi de fum, iar numeroase echipaje de pompieri, ajutate de avioane si elicoptere, se lupta cu flacarile.

"Prima data mirosea a fum si am crezut ca niste vecini fac gratar. Apoi a venit cenusa peste noi si mai tirziu s-a intunecat cerul, am zis ca sigur nu e de la gratar", a povestit un iesean care isi face concediul in zona.

Turistii nu par panicati de fumul care le-a "luat" soarele. Unii stau pe malul marii, altii se plimba prin statiune si asteapta ca flacarile sa fie stinse. ”Prin statiune cadea cenusa din aer. Incendiile au izbucnit in patru locuri”, a mai spus un turist.