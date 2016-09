VIDEO: Hillary Clinton, dusă aproape leșinată în mașina sa. Medicul spune că e bolnavă

Dupa ce era sa lesine la ceremoniile de comemorare pentru 9/11, medicul lui Hillary Clinton a anuntat ca fostul secretar de Stat are pneumonie, iar staff-ul sau a precizat ca aceasta isi va anula o deplasare de campanie, planificata pentru luni si marti in California.

Candidata Partidului Democrat, la prezidentialele din SUA, sufera de pneumonie si s-a deshidratat stand in caldura cu prilejul ceremoniilor de la New York de comemorare a atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001, dar "se reface rapid", a precizat medicul lui Clinton, citat de New York Times.

Medicul a adaugat ca i-a prescris antibiotice lui Clinton si a sfatuit-o sa se odihneasca si sa isi modifice programul.

Clinton s-a simtit rau in timpul ceremoniilor si a trebuit sa fie ajutata de insotitorii ei sa ajunga la masina. Pe drum, se pare ca si-ar fi pierdut un pantof, sustin unele surse citate de mass-media americane.

Acest incident are loc in contextul in care de luni intregi contracandidatul sau republican, Donald Trump, pune intrebari cu privire la sanatatea lui Clinton. Acum e posibil sa creasca presiunea asupra fostului secretar de Stat sa dea detalii publice referitoare la starea sa de sanatate, ceea ce pana acum Clinton a refuzat sa faca.