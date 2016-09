VIDEO: Iată cum arată noul iPhone 7. Nimeni nu se aştepta la asta!

La San Francisco, a fost prezentat un filmuleţ al noului iPhone:

Este oficial: iPhone 7 și iPhone 7 Plus nu au mufă jack pentru căști. Apple va lansa un adaptor special pentru căștile obișnuite, pentru a face trecerea la cablul lightning.

<iframe src='//players.brightcove.net/4221396001/60716998-ff67-4298-8bd7-2162e15a858d_default/index.html?videoId=5115796795001' allowfullscreen frameborder=0 width='630px' height='360px'></iframe>

Display-ul își păstrează rezoluția Retina, dar iPhone 7 și iPhone 7 Plus vor avea culori mai naturale și luminozitate. În plus, iPhone 7 și iPhone 7 Plus sunt rezistente la apă și la praf.

Butonul de home nu mai există. Acesta a fost înlocuit de un senzor numit Taptic Engine, potrivit realitatea.net. Acesta vibrează la apăsări și oferă senzația de apăsare.