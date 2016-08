VIDEO Incendiu de amploare la un imobil in constructie, de 28 de etaje, din Abu Dhabi

Cel putin 13 persoane au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit marti dupa-amiaza la un imobil de 28 de etaje aflat in constructie, in orasul Abu Dhabi, informeaza presa din Emiratele Arabe Unite.

Incendiul a afectat un turn din zona plajei Rotana, in centrul capitalei Emiratelor Arabe Unite, informeaza publicatia Gulf Digital News si agentia de stiri WAM.

Sute de persoane au fost evacuate dintr-un hotel situat in apropiere, in contextul in care fumul dens se exinde pe o raza de sute de metri.

Numeroase echipaje de pompieri, inclusiv elicoptere, au fost mobilizate pentru stingerea focului. Majoritatea persoanelor ranite sunt membri ai echipajelor de interventie.

