VIDEO: Mașina lui Putin, implicată într-un accident teribil. Șoferul său, mort pe loc

Masina oficiala a lui Vladimir Putin a fost implicata intr-un accident mortal. Presedintele rus nu se afla in acel moment in masina, insa soferul sau favorit a murit in urma impactului.

Presa rusa a dezvaluit imaginile surprinse de camerele de supraveghere, in care masina prezidentiala, un BMW, se ciocneste frontal de un automobil Mercedes.

Mai multe ambulante au ajuns de urgenta la fata locului, dar medicii nu l-au mai putut salva pe soferul presedintelui. Celalalt sofer a fost transportat la spital, unde se afla in stare critica.

dailymail.co.uk și stirileprotv.ro