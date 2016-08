VIDEO: NE-AM ACOPERIT DE RUȘINE! Hoții „școliți“ la Iași au speriat... Berlinul

„Totul e fulgerător - şi uite aşa portofelul şi telefonul mobil au dispărut. Bună seara, doamnelor şi domnilor, bine aţi venit! Anul trecut, în Germania au fost raportate peste 168.000 de cazuri de furturi din buzunare, dar clarificate au fost mult mai puţine. Din păcate, furtul din buzunare este considerat un delict minor, ceea ce este o mare greşeală“.

Aşa începe ancheta jurnaliştilor germani Adri­an Bartocha şi Olaf Sunder­meyer, care descrie infracţio­na­litatea cau­za­tă de romii din Iaşi. Numai în Ber­lin, în ultimii şase ani, numărul tâl­hăriilor de acest tip s-a triptat, doar anul trecut în eviden­ţele auto­rităţilor poliţie­neşti germane fiind înregistrate circa 40.000 de cazuri. În prezent, Stuttgarter Platz din cartierul berlinez Charlot­tenburg este locul principal unde operează foarte mulţi hoţi de buzunare din sud-estul Europei.

„În mod clar, mai mulţi hoţi de buzunare sunt acolo. Mai multe grupuri de hoţi de buzunare, toate din sud-estul Europei. În trecut, acum câţiva ani, am avut mai mulţi agresori individuali, care au lucrat pentru propriul lor buzunar. În ultimii ani însă într-adevăr se observă că au sosit grupuri masive la Berlin. Aici cu adevărat au fost comise furturi din buzu­nare pe scară largă“, a declarat pentru postul ger­man de televiziune Sven Lich­ten­berg, unul dintre an­che­tatorii care se ocupă de cazurile respective.

Pentru a de­struc­tura „ca­racatiţa“ infracţională pusă la punct de hoţii proveniţi din Iaşi, Poli­ţia germană a apelat şi la acţiuni „sub acoperire“. Acestea au scos la ivea­lă că nu­mărul cazurilor de tâlhă­rie este mult mai mare decât cel con­semnat scriptic în statistici, doar unul din zece cazuri fiind adu­se în atenţia autorităţilor competen­te ale statului german. De cele mai multe ori, copii şi tineri romi sunt folo­siţi pentru a verifica mai întâi zona, şi abia după ce se „speciali­zează“, în pre­zenţa unui hoţ cu ştate vechi, devin pioni principali ai furturilor.

ARD TV a venit la Iaşi

„Ei sunt învăţaţi în Iaşi cu acest concept de «hoţ de buzunare», de la o vârstă fragedă. Încep la opt, nouă, zece ani, şi aceştia sunt duşi de hoţi profesionişti să vadă exact cum se procedează pe teren. Şi atunci când sunt gata, ei merg spre Europa. Apoi sunt distribuiţi în toată Europa, cu maşini, cu autobuze care rulează în fiecare zi“, a explicat anchetatorul pentru televi­ziunea germană.

SURSA VIDEO: YOUTUBE ARD

Jurnaliştii ARD au venit şi la Iaşi pentru a vedea cu ochii lor sursa de unde este „exportată“ infracţionalitatea organizată direct în capitala Germaniei. Aceştia susţin că Poliţia locală este conştientă de această problemă, iar când vine vorba de furtul din buzunare în Iaşi, poliţiştii români îi au în vedere în special pe romii din oraş. Re­porterii televiziunii au stat de vorbă şi cu mai mulţi romi din Iaşi, iar cei mai mulţi au spus că fură pentru că nu au un loc de muncă.

„Şi vom continua să furăm până ne veţi ajuta! Am fost în multe ţări, şi am fost şi în Germania, unde am furat. Da, am fost în Germania şi am furat acolo! Dacă ni s-ar oferi un loc de muncă normal, noi ţiganii nu am mai fura! Dar dacă nu avem o alternativă, nu avem un loc de muncă...“, au declarat reporte­rilor germani aceştia.

Banii obţi­nuţi din tâlhărie de romi în Germa­nia sunt apoi transferaţi în România prin Western Union.

Imaginea municipiului Iaşi a fost atât de „şifonată“ de infracţio­nalitatea exportată în Berlin, încât un cetăţean german a bătut zilele acestea drumul până aici pentru a le „bate obrazul“ autorităţilor locale care nu iau măsuri pentru a combate fenomenul. Günter Tiemann, în vârstă de 72 de ani, locuieşte în apropiere de Stuttgart şi a lucrat vreme de 11 ani în organizaţia Amnesty International. Aproape toată viaţa şi-a dedicat-o ajutorării refugiaţilor, iar acum are în grijă o familie de imigranţi musulmani, alungaţi tocmai din oraşul sirian Alep de ororile războiului civil care a cuprins această ţară. Aflat în concediu prelungit, timp în care şi-a propus să viziteze 24 de ţări ale Europei, neamţul a ajuns pentru prima dată în România, şi a venit direct la Iaşi pentru a aduce în atenţia municipalităţii problema hoţilor de buzunare, îndeosebi pe cea a minorilor folosiţi activ în acest scop. Venit în urmă cu două zile în Iaşi, acesta s-a şi cazat la un hotel tocmai pentru a avea suficient timp să discute pe larg cu reprezentanţii Poliţiei şi ai Primăriei.

„Iaşul este un oraş interesant“

„Păcat, că Iaşul este un oraş interesant. Arată bine! Am auzit pentru prima dată de Iaşi de la stomatologul meu, o româncă, care a absolvit cursurile universitare în acest oraş şi pe urmă a emigrat şi s-a căsătorit cu un cetăţean german. Cu puţin înainte să îmi programez concediul, la sfârşitul lunii iulie, ARD, cel mai mare post de televi­zi­une din Germania, la o oră de maximă audienţă, a prezentat o mare pro­ble­mă a oraşului Iaşi, legată de minorii romi, cum sunt aceştia învăţaţi să fure şi pe urmă sunt trimişi în Berlin. Foarte mulţi germani urmăresc acest program de televiziune. Reportajul a scos la iveală faţa negativă oraşului Iaşi, pentru că s-a vorbit doar despre acest caz. Este de responsabilitatea mea ca turist venit în Iaşi să vă spun aceste lucruri“, a declarat acesta pentru „Ziarul de Iaşi“.

Günter Tiemann s-a adresat mai întâi Primăriei Iaşi, fiind îndrumat însă către Poliţie, iar aici i s-a spus că acest caz va fi transmis superio­rilor de la Bucureşti.

„Trebuie să fie făcut ceva. Lucrurile nu pot rămâ­ne aşa. M-am adresat mai întâi autorităţilor locale. Aşa se proce­dează în Germania când sunt dife­rite probleme de acest gen. Te adre­sezi oficialităţilor din fruntea ora­şului care se ocupă strict de pro­blemele tinerilor. Aşa am in­tenţionat şi când am fost la Pri­măria Iaşi, dar acolo mi-au spus că nu există cineva care să ocupe un asemenea post. Ca atare, aceş­tia m-au îndrumat către sediul Poli­ţiei, care pot să vă spun că e la mare distanţă faţă de centrul ora­şului. Am discutat acolo această pro­blemă. Nu sunt însă sigur cum vor acţiona. Le-am recomandat şi lor să urmărească cu atenţie reportajul realizat de ARD. Aceştia mi-au spus că problema trebuie adusă în atenţia Inspectoratului General al Poliţiei Române. M-am gândit să mă adresez dumneavoastră şi ziarului pe care îl reprezentaţi pentru a ridica mai departe această problemă. Poliţiştii de la Iaşi spu­neau că nu ştiu de pro­blemă şi vor discuta la Bucureşti. Totuşi, rădă­cina acestui fenomen este la Iaşi“, a conchis, dezamăgit de reac­ţii, turis­tul german.