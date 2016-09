VIDEO Playlist: Clanul Sopranelor. Cele mai bune voci feminine ale rockului

Nu am terminat chiar de tot serialul cu cele mai bune voci masculine ale rockului (mereu ne amintim alte nume, peste care am sărit din greşeală), dar ne-am zis că mai trebuie o schimbare, altfel unii ne vor acuza că nu recunoaştem egalitatea în drepturi şi, mai ales, meritul sexului frumos în această zonă a muzicii (care, la început, a fost mai ales masculină).

Unele femei au ajuns şi în rock, după ce au izbutit să practice alte meserii considerate până mai deunăzi exclusiv bărbăteşti. Şi n-au ajuns doar vocaliste, ci şi instrumentiste care pot da lecţii unor muzicieni de sex opus. Începem astăzi să vă prezentăm, aşadar, rockul feminin - tot de-a valma, cum ne trece prin minte şi cum ne amintim, fără a face vreun clasament, după valoarea muzicală sau, în cazul lor, după anumite dimensiuni trupeşti şi calităţi fizice care ar putea determina urechile să cedeze în faţa ochilor. Aşadar, de-a valma, să vină femeile!

Janis Joplin

Ball And Chain

Piece Of My Heart

To Love Somebody

Pat Benatar

Love Is A Battlefield

Hit Me With Your Best Shot

We Belong

Joan Jett

I Love Rock n`Roll

Have You Ever Seen The Rain

Bad Reputation





Orianthi

According To You

Highly Strung (ft. Steve Vai)





Shut Up & Kiss Me

Tal Wilkenfeld

Under the Sun

Jeff Beck & Tal Wilkenfeld