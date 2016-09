VIDEO: Politia prezinta imagini cu prinderea medicului roman cautat pentru omor in Ungaria

Politia Romana a publicat, sambata, imagini video cu actiunea in urma careia lucratorii de la Operatiuni Speciale l-au prins pe medicul roman urmarit international pentru omor. Conform unui comunicat de presa al IGPR, citat de Agerpres, barbatul a fost gasit pe 1 septembrie.

"Pe numele barbatului, de 54 de ani, din Oradea, autoritatile maghiare au emis un mandat european de arestare. Cu ocazia perchezitiei corporale, politistii au gasit asupra acestuia un pistol de aparare cu cartuse", se arata in comunicat.

Surse din Politie au precizat ca este vorba de un medic roman dat in urmarire internationala in Ungaria, dupa ce a fost suspectat de o dubla crima comisa intr-un oras maghiar. El era banuit ca a ucis doua persoane, sot si sotie, pe care le-ar fi impuscat in timp ce dormeau, dar i-a crutat pe copiii acestora, doi frati gemeni, in varsta de 7 ani.

