VIDEO: Primul pui de acvila de camp nascut in Romania dupa aproape 50 de ani de la disparitia cuiburilor, monitorizat de Milvus

'Grupul Milvus din Targu Mures, impreuna cu Agentia de Protectia Mediului Satu Mare deruleaza un proiect Life si impreuna cu mai multi parteneri internationali din Ungaria si Slovacia pentru Soimul dunarean si Acvila de camp. Senzational este ca am descoperit primul cuib de acvila de camp mai ales ca aceasta pasare nu mai cuibareste in Romania de aproape 50 de ani (...) Prima pereche de acvila de camp s-a stabilit in Romania undeva in apropiere de granita cu Ungaria. In primavara acestui an colegii nostri au vazut o pereche langa un cuib si am avut sperante. De 10 ani vedem acvile adulte, dar cuib inca nu am gasit. Acesta a fost primul si ni s-a confirmat in cursul verii ca este un cuibarit cu succes. Astfel, unul dintre cei doi pui a fost marcat cu un emitator satelitar care ne ajuta sa urmarim miscarile pasarilor, sa vedem exact unde merge, ce comportament are', a declarat vineri, pentru AGERPRES, biologul Tamas Papp de la Grupul Milvus.

Acesta a spus ca primii doi pui nascuti in Campia Aradului au fost inelati, iar unuia dintre ei, care a fost botezat Bandi - dupa numele regretatului ornitolog Libus Andras - i s-a montat un transmitator satelitar pentru a obtine informatii cu privire la modul de viata a acvilei de camp.

'Pana acum Bandi a fost in Arad, a trecut granita in Ungaria, dar nu s-a deplasat mai mult de 50 de kilometri de cuib, fiind pui. Speram ca va reveni si va cuibari in Romania, dar pasarile nu cunosc granite, poate sa cuibareasca si in Ucraina sau in Bulgaria. Acvila de camp este foarte mare, cu o anvergura a aripii de peste 2 metri, este impresionanta. Din pacate, in Romania este foarte rara. Colegii mei au montat deja un cuib artificial pentru o alta pereche pe care au gasit-o acum, dar care nu a cuibarit, insa este o pereche stabila, langa un palc de copaci, care este un loc de cuibarit. Sa speram ca va cuibari aici anul viitor', a subliniat biologul.

Tamas Papp a aratat insa ca in Campia de Vest sunt foarte putine locuri de cuibarit si ca pentru acvila de camp este necesar un palc de copaci sau o padurice - nefiind o specie care are nevoie de paduri intinse.

'Din pacate, in Campia de Vest nu sunt, agricultura a ras tot si au ramas doar terenuri arabile, foarte putini copaci, aproape ca nu mai exista nici pasuni (...) Pasarile de prada au fost impuscate in trecut, apoi au fost otravite ¬ din pacate, acest pericol inca exista, oamenii folosesc otrava pentru a combate daunatori, dar aceasta nu isi alege victimele, omoara tot. Spre exemplu, in zona Salonta au fost gasite 34 de pasari otravite, doua erau acvile de camp. Pericolul inca persista, din pacate. Acvila de camp cuibarea in multe zone din Romania, din Campia de Vest, in Muntenia, Oltenia, in Dobrogea. Din fericire, in Ungaria, colegii care se ocupa de acvila de camp au avut succese multe si populatia de acolo s-a dezvoltat si astfel este si reusita lor. In Ungaria exista 180 de perechi de acvila de camp, au cel mai mare numar de pasari din aceasta specie. Ei au pornit in anii '80 cu 20 de perechi, insa au facut proiect dupa proiect, iar statul s-a implicat', a mai evidentiat Tamas Papp.

Specialistii Grupului Milvus spera ca in urmatorii 10 ani in Campia de Vest sa creasca numarul perechilor cuibaritoare, insa doar pana la 10 perechi, data fiind interventia factorului uman si lipsa locurilor de cuibarit.