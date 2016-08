VIDEO: Priviți cum joacă baschet Emil Boc

Logo-ul, lung de 16 metri si inalt de doi metri, este amplasat pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca.

Primarul Emil Boc a schimbat mai multe pase cu presedintele Federatiei Romane de Baschet, Horia Paun, si cu fostul baschetbalist Petre Bradisteanu si a aruncat de cateva ori la cos, dupa ce a renuntat la cravata. Meciurile de baschet de la Cluj vor avea loc la Sala Polivalenta.

"In sedinta Consiliului Local Cluj-Napoca de joi vom aloca 15 milioane de lei pentru dotarea Salii Polivalente, conform standardelor FIBA, astfel incat vom extinde capacitatea de la 7.000 de locuri la 9.300 de locuri. Baschetul ne ofera sansa de a ne consacra si la nivel european", a declarat Emil Boc, potrivit hotnews.ro

Presedintele Federatiei Romane de Baschet, Horia Paun, a spus, la randul sau, ca pentru aceasta competitie obiectivul Romaniei este sa treaca de faza grupelor.

"Vom avea cinci echipe straine puternice la Cluj-Napoca anul viitor, alaturi de cea a Romaniei. Suntem intr-un proces de identificare a unor sportivi talentati pentru a fi naturalizati la echipa de baieti, dar si la fete. Romania nu putea participa la selectia pentru gazduirea unei grupe a Eurobasket, daca nu avea o sala de capacitatea celei din Cluj-Napoca, iar aceasta este cea mai noua si mai moderna dintre cele unde se vor organiza meciuri. Dotarile Salii Polivelente sunt de ultima generatie, care intrunesc cerintele FIBA", a spus Paun.

Logo-ul Eurobasket 2017, colorat in mov si turcoaz, a fost amplasat pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca, sub forma unui hashtag (#Eurobasket2017).

Constructia va ramane timp de un an in acea zona, iar ceremonii similare au avut loc, tot miercuri, in celelalte trei orase care vor gazdui grupe ale Eurobasket 2017, adica Helsinki, Tel Aviv si Istanbul.

Cele patru logo-uri au fost amplasate in aceasta zi pentru a marca exact un an cat mai ramane pana la debutul Eurobasket 2017.

Campionatul European de Baschet Masculin va avea loc in perioada 31 august-17 septembrie 2017. La competitie vor participa 24 de echipe nationale care vor juca in patru orase ale Europei: Helsinki, Istanbul, Tel Aviv si Cluj-Napoca.