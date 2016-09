VIDEO: Răsturnare incredibilă de scor în Europa League. Echipa lui Lucescu a câștigat după ce a fost condusă cu 3-0

Zenit Sankt Petersburg, echipa antrenata de Mircea Lucescu, a revenit spectaculos in primul meci din grupele Europa League, dupa ce a fost condusa cu 3-0 pana in minutul 77 de Maccabi Tel-Aviv. Rusii au intors incredibil scorul si au castigat cu 4-3, golul victoriei fiind inscris in prelungiri de Djordjevic.

Maccabi a deschis scorul in minutul 26, prin Medunjanin, si si-a majorat avantuajul dupa pauza, cand Kjartansson si-a trecut si el numele pe lista marcatorilor. Medunjanin a reusit "dubla" in minutul 74.

Echipa lui Mircea Lucescu a inscris primul gol in minutul 77, prin Kokorin, iar cu 10 minute inainte de final, Maccabi a ramas in 10 oameni, dupa eliminarea lui Dasa. Rusii au mai marcat de doua ori pana in minutul 90, prin Mak (84') si Giuliano (86'). Djordjevic a adus victoria in prelungiri.

In cealalta partida a grupei D, AZ Alkmaar a remizat cu Dundalk, scor 1-1.

"Nu am mai avut parte de un astfel de meci in toata cariera mea, iar cariera mea este lunga si bogata. Am inceput meciul foarte relaxati, iar ei au profitat din plin de asta. Au jucat agresiv, iar noi am pierdut usor mingea la centrul terenului din cauza presiunii lor. A fost acea gafa neobisnuita a lui Lodygin, iar dupa acest soc nu ne-am mai putut crea aproape nimic in prima repriza. Am inceput mai bine a doua repriza, insa ei au marcat pe contraatac, apoi a venit acea lovitura libera fabuloasa. Am schimbat si am incercat sa imprim un ritm mai rapid. Asa a venit primul gol si ne-a revenit entuziasmul. Am continuat sa atacam, iar Maccabi a facut pasul inapoi. Am invins cu 4-3, un rezultat foarte bun, insa, sincer sa fiu, nu am fi meritat victoria, cu exceptia ultimelor 15 minute. In acest sfert de ora am profitat de fiecare ocazie pe care am avut-o", a declarat Mircea Lucescu pentru site-ul oficial al lui Zenit, conform Digi Sport.