VIDEO: Spațiul din jurul Terrei, transformat în ladă de gunoaie. Cum s-au strâns acestea în ultimii 60 de ani

Odata cu primele zboruri in spatiu oamenii au trimis si tone de gunoaie. Resturile au inceput sa se adune inca din 1957, de la lansarea primului Sputnik si numarul lor se mareste cu fiecare zbor. Pericolul e enorm. In momentul de fata, in jurul planetei noastre orbiteaza peste 500.000 de gunoaie. Unele dintre ele pot atinge viteze de peste 28.000 de kilometri pe ora!

O bucata de satelit dezafectat, chiar si de cativa centimentri ar face ravagii daca ar prinde un astronaut in timpul unei misiuni de tip EVA (iesire in spatiu, in afara navetei). In cel mai rau caz, scenarii de tipul celui prezentat in filmul Gravity nu sunt deloc de neglijat.

Tocmai de aceea, NASA si celelalte agentii spatiale din lume monitorizeaza cu atentie fiecare dintre aceste obiecte. Majoritatea traiectoriilor sunt calculate cu mult timp inainte, iar misiunile in spatiu sunt programate astfel incat sa evite orice tip de coliziune.

Un astfel de sistem de monitorizare nu e disponibil si pentru publicul larg. Un student al Universitatii din Austin a avut insa ideea de a crea o harta interactiva 3D, care sa urmareasca pozitia si traiectoria a aproape 20.000 dintre aceste obiecte, o mica parte din total. Chiar si asa, harta disponibila pe site-ul stuffin.space e impresionanta. Obiectele sunt clasificate pe culori: corpurile de racheta sunt albastre, satelitii sunt rosii, iar gunoaiele apar gri. Odata ce te indepartezi de planeta incepi sa intelegi insa cu adevarat amploarea “dezastrului ecologic” spatial.

Sursa video: descopera.ro